En Chapinero atraparon a costarricense que tenía circular roja de Interpol: es señalado de grave delito

Los funcionarios de Migración Colombia se llevaron una sorpresa durante un operativo que estaban realizando en una zona hotelera de la localidad de Chapinero, en el nororiente de Bogotá, donde encontraron a un ciudadano costarricense que tenía circular roja de Interpol.

El director de la Regional Andina de Migración Colombia, Moisés García Higinio, dio detalles de lo ocurrido en un video que fue divulgado por la entidad en su canales oficiales.

“Mediante actividades de control y verificación al sector hotelero en la localidad de Chapinero, en la ciudad de Chapinero, y gracias a la funcionalidad operativa del sistema de información para el reporte de extranjeros -tras la alerta detectada de una irregularidad migratoria- fue hallado un ciudadano extranjero de nacionalidad costarricense. Luego de verificar su documentación, se establece que se encuentra en permanencia irregular en el país”, puntualizó García Higinio.

Pero quizás lo más grave es que en contra del extranjero había una orden de captura, con circular roja de Interpol. Esta medida se había dictaminado debido a que el hombre estaba siendo buscado en su país de origen por el presunto delito de estafa con afectación a los deberes de la función pública.

“Luego de verificar la vigencia de este requerimiento internacional, el extranjero fue dejado a disposición de la Interpol Colombia para continuar con el proceso judicial ante su país de origen”, advirtió el director de la Regional Andina de Migración Colombia.

Ecuatoriano fue expulsado de Colombia por requerimiento internacional

Pero el caso del ciudadano costarricense detenido en Chapinero no fue el único que requirió la atención de Migración Colombia debido a una circular de Interpol. De hecho, en las últimas horas se conoció que un ecuatoriano fue detenido por las autoridades debido a que sobre él pesaba una circular azul.

“El ciudadano registraba Circular Azul de INTERPOL por delincuencia organizada. Tras la expulsión, fue entregado a las autoridades ecuatorianas, donde fue capturado y puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Cooperación binacional que da resultados”, concluyó Migración Colombia en un pronunciamiento.