Fuerte explosión sacudió la Alta Guajira: comunidad Wayúu encontró restos de un misil estadounidense

En la última semana medios internacionales informaron que el pasado 18 de diciembre de 2025, el silencio habitual de la Alta Guajira, en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, se vio interrumpido por una detonación de gran magnitud. Lo que inicialmente se percibió como un accidente desconocido cobró una dimensión internacional tras el hallazgo de restos materiales que apuntan a un proyectil de fabricación estadounidense en territorio indígena.

Ana, residente de la zona y testigo directo del evento, relató a medios internacionales como NBC News la violencia del impacto. Según su testimonio, la explosión fue de tal intensidad que ella y sus familiares experimentaron una pérdida auditiva temporal que duró varias horas. “Nunca he visto nada igual”, afirmó, tras señalar que el estallido destruyó no solo una cabaña utilizada como almacén, sino también el barco y las redes de pesca que representan el único sustento económico de su familia.

La preocupación de la comunidad Wayúu trasciende lo material. Los afectados han solicitado revisiones médicas urgentes, ante el temor de que los daños auditivos sufridos por los adultos y niños presentes sean permanentes. “Somos gente humilde que pesca para sobrevivir; necesitamos ayuda para recuperar lo que perdimos”, manifestaron los líderes locales.

Hallazgos y contexto geopolítico

En el lugar de los hechos se recolectaron fragmentos metálicos que, de acuerdo con las inspecciones preliminares reportadas, corresponden a componentes de armamento fabricado en Estados Unidos. No obstante, el origen exacto del lanzamiento y la trayectoria del objeto siguen siendo materia de investigación.

El incidente ocurre en un marco de alta sensibilidad diplomática. Recientemente, el presidente Donald Trump mencionó en una entrevista que las fuerzas estadounidenses habían “inutilizado” una instalación vinculada a operativos venezolanos. A pesar de estas declaraciones, no existe hasta el momento una confirmación oficial que vincule directamente esa operación militar con la destrucción de la infraestructura civil en la Alta Guajira.

Respuesta institucional

Funcionarios del gobierno venezolano se desplazaron al área afectada la mañana siguiente al incidente para realizar un levantamiento de información. Los residentes locales entregaron peticiones formales para la reposición de sus hamacas y equipos de trabajo, esenciales para la dinámica de subsistencia en esta región de clima seco.

Mientras las autoridades competentes evalúan la trazabilidad de los restos encontrados, la comunidad Wayúu permanece a la espera de una respuesta clara que garantice su seguridad en un territorio donde el conflicto geopolítico parece haber alcanzado sus costas.