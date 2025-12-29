Reportan la muerte de una señora en el Centro Comercial Santafé de Bogotá: se habría quitado la vida

En horas de la mañana de este lunes 29 de diciembre, la Policía Metropolitana de Bogotá dio a conocer que una mujer de la tercera edad de aproximadamente 65 años, murió al interior del Centro Comercial Santafé, ubicado en la localidad de Suba.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, realizó el levantamiento del cuerpo sobre las 11 de la mañana y realizó las investigaciones pertinentes. El establecimiento tuvo que centrar su atención a lo sucedido, y aunque posteriormente se retomó a la normalidad, los hechos causaron consternación entre los visitantes del centro comercial.

Por otro lado, al momento de establecer quien era la persona fallecida, las autoridades expresaron que no fue posible, ya que la mujer no llevaba consigo los documentos de identificación.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal donde se espera que los familiares acudan y puedan reconocerla. Lo lamentable del caso, es que todo parece indicar que la mujer se habría quitado la vida.

Comunicado Centro Comercial Santafé

Al respecto, el establecimiento comercial informó a la opinión pública:

“Este lunes, a las 8:14 a.m. una persona mayor perdió la vida en nuestras instalaciones, según las primeras investigaciones de las autoridades, por voluntad propia. Las autoridades trabajan en la identificación de la persona. Desde el primer momento, activamos los protocolos internos de atención y emergencia”, dice el escrito.

El centro comercial pidió respeto y consideración, enviando un mensaje de solidaridad a los familiares de la mujer fallecida.

Línea de atención para prevenir suicidios

La Secretaría de Salud (SDS), cuenta con la Línea 106 “El poder de ser escuchado” que es un canal de ayuda, intervención psicosocial y/o soporte en crisis no presencial, atendido por un equipo de profesionales en psicología que brindan un espacio de escucha, orientación y apoyo emocional a la ciudadanía de cualquier edad para que compartan todo tipo de situaciones que pueden presentarse en su cotidianidad.