Envían a la cárcel a sujeto que habría cometido feminicidio contra su pareja en plena Navidad en Bogotá

Durante las festividades decembrinas en Bogotá se han registrado múltiples hechos violentos que han generado conmoción en la capital colombiana. De hecho, en las últimas horas la Fiscalía General de la Nación puso en evidencia un caso de feminicidio que se registró en una vivienda en el sur de la ciudad el pasado 25 de diciembre, en plena celebración de Navidad.

(Lea también: Tragedia en Bogotá: riña familiar terminó en pelea a cuchillo en el barrio Quiroga durante el 25 de diciembre).

“El material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación permitió la judicialización de un hombre señalado de atacar con un arma cortopunzante a su compañera sentimental y causarle la muerte. Los hechos se registraron el pasado 25 de diciembre al interior de una vivienda ubicada en el barrio La Gloria de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá”, informó la Fiscalía en un comunicado de prensa publicado en la mañana de este 27 de diciembre.

De acuerdo con la versión compartida por las autoridades investigativas, la mujer falleció en el mismo lugar del ataque a raíz de las graves heridas que le provocó su victimario.

La mujer ya habría sido víctima de violencia

Una vez se constató lo ocurrido, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá tomó la decisión de imputarle al hombre el delito de feminicidio agravado.

“Ante las evidencias presentadas en las audiencias concentradas el procesado aceptó el cargo”, explicó el ente investigador.

Así mismo, la Fiscalía señaló que encontraron que la mujer estaba siendo sometida a lo que calificaron como un “ciclo de violencia física y psicológica” por parte de su agresor, quien estaba viviendo con ella hace más de un año.

“Por petición de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario”, concluyó el ente investigador en su comunicado.