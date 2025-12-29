Cayeron los ‘Scarface’: organización heredera del ‘Bronx’ liderada por los hermanos Ruiz

La Policía de Bogotá, tras ocho meses de investigación y trabajos de vigilancia, entrevistas, análisis de información y consultas en bases de datos, se logró identificar el funcionamiento interno, los roles criminales y las zonas de injerencia de la estructura criminal conocida como ‘Scarface’, integrada por 11 personas, dedicada el tráfico de drogas o estupefacientes en el barrio San Bernardo en el centro de Bogotá.

Según los investigadores de la Policía de Bogotá, el modus operandi de esta red criminal consistía en emplear habitantes en condición de calle y menores de edad para la comercialización de estupefacientes en vía pública, principalmente en el sector de San Bernardo. Asimismo, se inició que las dosis se vendían a precios que oscilaban entre $ 2.500 y $ 15.000 pesos. De manera complementaria, la droga era transportada en vehículos de transporte público, con el propósito de evadir los controles de las autoridades.

Mediante 10 diligencias de allanamiento y registro, efectuadas en las localidades de Santa Fe, Usme y Rafael Uribe, se logró materializar la captura de 11 personas, nueve mediante orden judicial y dos en flagrancia. Durante los procedimientos, fueron incautadas dos armas de fuego, tres kilos de bazuco, 11 teléfonos celulares y más de dos millones de pesos en efectivo, elementos que evidencian la magnitud y rentabilidad de la actividad ilícita desarrollada por esta organización.

Entre los capturados se encuentran alias ‘Domingo’, cabecilla principal y encargado de coordinar la distribución y comercialización de la sustancia psicoactiva. De igual forma, alias ‘Pipe’ cumple funciones logísticas relacionadas con el transporte de la droga desde las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.

Además, fueron capturados los cuatro hermanos Ruiz Álvarez, señalados de liderar las líneas de gasto denominadas Scarface, Calavera, América, Azul Naranja, Santa Fe, Chuky y Pistolo, cuyo accionar delictivo se remonta a la época del extinto Bronx. Asimismo, se descubrió que esta organización criminal mantenía el control de 10 líneas de microtráfico en el sector de San Bernardo.

Los capturados registraban antecedentes judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o puerta de armas de fuego y concierto para delinquir; un Juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario tras solicitud y evidencias presentadas por la Fiscalía General de la Nación.