Ojo conductores: así será el pico y placa en Bogotá para el fin de año e inicio de 2026

Pico y placa en Bogotá para los últimos días del año e inicios del 2026.

Conozca cómo funciona la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del 29 de diciembre del 2025 al 2 de enero del 2026 según el calendario definido por la Secretaría de Movilidad (SDM).

Pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Recuerde que el horario del pico y placa en Bogotá para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

Pico y placa en Bogotá semana del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026

Lunes 29 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 30 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 31 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves festivo 1 de enero de 2026: No aplica la medida de pico y placa por ser día festivo.

Viernes 2 de enero de 2026 : no aplica la medida de pico y placa, según la disposición de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Pico y placa solidario

El Distrino ha expresado que el único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.