Estación de Transmilenio de la Calle 26 entra en operación después de 19 meses en obras

La nueva estación del Transmilenio ubicada en la calle 26 con avenida Caracas inició operaciones este sábado 27 de diciembre. La Alcaldía entregó parte de esta infraestructura que empezó a operar con la apertura del acceso norte (vagón 2) de la estación, ubicado en la calle 30 con avenida Caracas.

Lea también: Así operaba presunta red criminal que transportaba migrantes y los dejaba abandonados en la frontera con Ecuador

El acceso sur está proyectado para 2026

En esta estación operarán los servicios Ruta Fácil 8 Terminal – Guatoque Veraguas y viceversa, H20 portal Usme, D20 Portal 80, H27 Portal Tunal y B27 Portal Norte. La administración afirma que espera beneficiar a 11.000 usuarios diarios del sector del Centro Internacional y zonas aledañas.

“Paulatinamente iremos recuperando la oferta del servicio de TransMilenio en la avenida Caracas que, para facilitar el avance de la obra del Metro de Bogotá, se ha visto afectado con cierres y novedades de operación”, comentó la gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz.

El acceso sur de la estación está proyectado para entrar en funcionamiento durante el primer semestre del 2026 y así tener habilitado el 100 % de la edificación.

El diseño de la estación

Según la Alcaldía, el diseño fue configurado alrededor de la estructura tipo pórtico del viaducto del Metro de Bogotá, con lo que se pretende que los usuarios tengan mayor espacio al interior de la estación.

Le puede interesar: Niña de 6 años murió ahogada en un balneario de Santander: sus padres habrían estado distraídos

El Distrito también informó que la pasarela cuenta con una longitud de 41,06 metros, ancho de 8 metros y 3,21 metros de altura en su interior. Además, tiene una taquilla interna en el costado norte y una taquilla temporal externa en el costado sur oriental.