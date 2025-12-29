Capturan a abuelastro señalado de abusar sexualmente de tres menores en la localidad de Kennedy

La Policía de Bogotá, a través de la Seccional de Investigación Criminal, logró la captura o detención por orden judicial de un hombre de 56 años en la localidad de Kennedy, al sur occidente de la ciudad, señalado de abusar de tres menores de edad 5, 6 y 8 años.

La conducta fue detectada por la institución educativa, donde los docentes identificaron comportamientos inusuales en las menores y dieron aviso a las autoridades quienes activaron el código blanco y dieron aviso a las autoridades.

“Dentro del proceso investigativo, se estableció que el capturado ofreció una suma de 20 millones de pesos a la madre de las menores con el fin de evitar que los hechos fueran denunciados”, aseguró el comandante de la Estación de Kennedy de la Policía de Bogotá, el teniente coronel Juan Montilla.

De acuerdo con la investigación, las víctimas son tres menores de edad de 5, 6 y 8 años, quienes presuntamente fueron abusadas de forma frecuente por su abuelastro desde el año 2021, registrándose el último evento en noviembre de 2025.

Esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un Juez de la República le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario por los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo con menor de edad.

La policía ha expresado que ante este tipo de casos o cualquiera delictivo, la ciudadanía puede denunciar a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen.