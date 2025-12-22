Tras protestas de recicladores, Procuraduría le hizo importante petición a la Alcaldía de Bogotá

La jornada de este lunes 22 de diciembre estuvo marcada por una serie de protestas en el norte de Bogotá, las cuales fueron protagonizadas por los recicladores. Los manifestates mostraron su desacuerdo con algunas decisiones que ha tomado la Alcaldía de Bogotá en materia del manejo de residuos sólidos. Pues bien, ante estos hechos, la Procuraduría General de la Nación decidió pronunciarse.

Por medio de un comunicado de prensa, el ente de control informó en la tarde de este lunes que le hizo algunas recomendaciones al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán ante esta coyuntura.

“La intervención de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social se da en el marco de la implementación del Decreto Distrital 014 de 2023, mediante el cual se regula el ejercicio del oficio del reciclaje en el distrito capital, con el propósito de mitigar impactos ambientales, mejorar el manejo de residuos sólidos, prevenir riesgos sanitarios y regular el uso del espacio público”, puntualizó el Ministerio Público en su boletín de prensa.

De acuerdo con su pronunciamiento, la puesta en marcha de esa normativa ha generado múltiples protestas que a la larga se tradujeron en afectaciones a la movilidad urbana, trancones, restricciones en el transporte público y retrasos en la operación de TransMilenio.

“Ante este escenario, y con fundamento en el artículo 277 de la Constitución Política y el Decreto Ley 262 de 2000, el Ministerio Público dispuso la conformación de una Agencia Especial, con el fin de intervenir como garante constitucional, verificar la actuación de las autoridades distritales, prevenir la escalada del conflicto social y propiciar escenarios de diálogo institucional y concertación entre las partes involucradas”, advirtió el ente de control.

Procuraduría pidió abrir el diálogo con los recicladores

Por ello, le recomendaron al alcalde que adopte medidas “inmediatas y proporcionales” para armonizar el ejercicio de la protesta social, pues recordaron que se trata de un derecho fundamental.

Entre otras cosas, mencionaron la instalación de mesas de diálogo permanentes con los recicladores y carreteros. También indicaron que debe haber corredores de movilidad y ventanas de paso para evitar que la movilidad tenga bloqueos completos. Además, señalaron que debe haber un “plan de aplicación gradual y pedagógica” del decreto.