El Gobierno aumentó el precio del diesel: así quedó en las principales ciudades del país

La Comisión de Regulación de energía y Gas (CREG) anunció el aumento de 100 pesos en el precio del galón diesel desde el pasado 20 de diciembre. La medida deja el precio promedio en las 13 ciudades principales en 10.885 pesos y solo afecta a este combustible, por lo cual la gasolina mantiene su precio habitual.

Lea también: Video: así fue el impactante momento en que un bus cae al abismo en Medellín tras chocar con un furgón

“La presente publicación se efectúa considerando el valor del ingreso al productor o importador de la Gasolina Motor Corriente, el del ACPM-Diésel y el de los biocombustibles destinados a la mezcla con combustibles fósiles, fijados por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 1 de la Resolución 40193 de 2021″, indica la entidad en el documento.

¿Cómo queda el precio en cada ciudad?

Con este ajuste, el precio del diesel en cada ciudad queda de la siguiente manera en las principales ciudades del país. Así, Cali cuenta con el diesel más costoso, mientras que Cucuta tiene el más económica y el único de menos de 10.000 pesos.

Bogotá: $ 11.176

Medellín: $ 11.198

Cali: $ 11.318

Barranquilla: $ 10.861

Cartagena: $ 10.827

Montería: $ 11.077

Bucaramanga: $ 10.932

Villavicencio: $ 11.276

Pereira: $ 11.259

Manizales: $ 11.245

Ibagué: $ 11.167

Pasto: $ 10.238

Cúcuta: $ 8.932

Le puede interesar: Regresa la aspersión con glifosato: Gobierno fumigará cultivos donde las disidencias obligan a los campesinos a sembrar coca

Este combustible llevaba dos meses sin subir de precio, pues su último aumento fue el pasado 24 de octubre. El nuevo incremento deja la suma total de las alzas realizadas al diesel este año en 637 pesos más por galón que al final del 2024.