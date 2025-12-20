Tras casi medio siglo de servicio a la educación, reconocido colegio de Bogotá anunció que cierra sus puertas

El sector de la educación parece estar viviendo una crisis interna debido a la problemática nacional sobre la baja natalidad. Cada vez más colegios se han visto en la obligación de cerrar sus puertas a causa de las pocas inscripciones y matrículas.

Una de las instituciones educativas afectadas y que anunció el cese de sus servicios para 2026, es el Colegio Nueva Alianza Integral, institución con 46 años de funcionamiento y destacada en varias ocasiones por ser uno de las mejores de la ciudad con calendario A.

De acuerdo ‘Red +’, la decisión fue informada a toda su comunidad estudiantil, donde se le agradeció a los estudiantes, padres, profesores y colaboradores del colegio. En una carta firmada por directivos, se expresa que la situación actual los llevó a no continuar prestando sus servicios.

En ese sentido, el motivo principal se debió a la disminución drástica en el número de estudiantes matriculados, argumentando que en el momento hay menos niños en edad escolar.

Incluso se conoció que el colegio intentó mantenerse vigente implementando nuevos programas complementarios como escuelas de baloncesto y cursos adicionales de inglés.

Sin embargo, la respuesta no alcanzó a satisfacer a estudiantes y padres de familia.

Baja natalidad a nivel nacional

Las cifras del DANE para 2025 muestran una caída sostenida y preocupante en la natalidad colombiana, con una reducción del 6,6% entre enero y julio de 2025 comparado con 2024, registrando solo 243.870 nacimientos en ese periodo; en 2024 la cifra total fue de 453.901, la más baja en una década, indicando una tendencia de descenso más moderada pero persistente, impulsada por factores económicos, sociales y culturales, con la tasa de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo.