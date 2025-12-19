Salario mínimo 2026 en Colombia: cuánto aumentaría el auxilio de transporte según Gobierno, empresarios y trabajadores

El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 se ha convertido en uno de los temas económicos más relevantes de las últimas semanas, en medio de la expectativa de millones de trabajadores que esperan conocer la cifra oficial del incremento. A menos de 12 días de que venza el plazo legal, la mesa de concertación del salario mínimo entra en su fase decisiva, aunque todo apunta a que no habrá consenso entre las partes y que el ajuste será fijado mediante decreto presidencial.

Si bien el debate público se ha concentrado principalmente en cuánto subirá el salario mínimo, otra de las grandes inquietudes gira en torno al auxilio de transporte y al auxilio de conectividad, pagos obligatorios que reciben muchos trabajadores y que también podrían ajustarse para 2026. Este auxilio busca compensar los gastos de desplazamiento diario o, en el caso del trabajo remoto, los costos asociados a la conectividad.

Salario mínimo 2026: este sería el nuevo valor del auxilio de transporte y la decisión que aún no se define

Actualmente, tanto el auxilio de transporte como el auxilio de conectividad tienen un valor mensual de 200.000 pesos, cifra vigente durante 2025. Aunque históricamente estos pagos suelen aumentar en la misma proporción que el salario mínimo, la ley no obliga a que el ajuste sea idéntico. No obstante, para las negociaciones de este año, Gobierno, empresarios y trabajadores han planteado que el incremento del auxilio sea equivalente al del salario mínimo.

¿En cuánto subiría el auxilio de transporte en 2026?

Aunque aún no existe una cifra oficial, las propuestas que están sobre la mesa permiten hacer proyecciones sobre cuánto podría subir el auxilio de transporte y conectividad en 2026:

1. Propuesta del Gobierno NacionalEl ministro del Interior, Armando Benedetti, ha señalado que la intención del Gobierno es lograr un aumento de doble dígito en el salario mínimo. Si el incremento fuera del 10%, el auxilio de transporte pasaría de 200.000 a 220.000 pesos mensuales.

2. Propuesta de los trabajadoresLas centrales obreras han insistido en un incremento del 16%, argumentando la pérdida de poder adquisitivo y el impacto de la inflación. Con este escenario, el auxilio de transporte y conectividad subiría 32.000 pesos, quedando en 232.000 pesos para 2026.

3. Propuesta del sector empresarialPor su parte, los empresarios han planteado un aumento máximo del 7,2%. De aprobarse este porcentaje, el auxilio tendría un incremento de 14.400 pesos, ubicándose en 214.400 pesos mensuales.

¿Quiénes reciben el auxilio de transporte o conectividad?

De acuerdo con la normativa vigente, tienen derecho a recibir el auxilio de transporte en Colombia los trabajadores que devenguen menos de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. En el caso de quienes trabajan desde casa, este beneficio se reconoce como auxilio de conectividad, bajo las mismas condiciones.

Este pago es obligatorio para los empleadores y debe entregarse como una suma adicional al salario ordinario, sin que haga parte de la base salarial. El ajuste final del auxilio dependerá de la decisión que se tome sobre el salario mínimo 2026, una definición que, de no lograrse por consenso, quedará en manos del Gobierno Nacional mediante decreto.