Petro plantea aprovechar el mar en Nariño para exportar agrícolas y erradicar cultivos ilícitos

Un llamado a la comunidad del municipio de Roberto Payán, en Nariño, para que aproveche su cercanía con el mar Pacífico para conectarse al mundo y exportar productos agrícolas, formuló el presidente Gustavo Petro.

Al intervenir en el lanzamiento de los Grupos Comunitarios de Apoyo a la Erradicación de Cultivos de Uso Ilícito, el mandatario dijo que el aporte de su Gobierno será la transformación de este territorio “que hoy está, más o menos, en el ojo del huracán”.

Lea también: “La paz nunca fracasa, lo que fracasa es la guerra”: Gustavo Petro sobre el asesinato de los soldados

Al referirse a los avances que ha tenido el programa de sustitución de economías ilícitas por economía lícita, sostuvo: “El tiempo de trabajo que dedica el campesino a sembrar cacao, café, etc., no le va a dar para volver a sembrar hoja de coca. Hasta ahora, en lo que va del programa, puedo decir que tenemos un éxito que no lo conoce el mundo, y este Gobierno quiere ver el mundo”.

En este sentido, recordó que a esta región ha invitado a diplomáticos que están en Colombia, de Europa, España, Bélgica y los Estados Unidos, “una delegación suficiente para ver y después analizar si esto es bueno o esto fracasa”.

El jefe de Estado reconoció que aún hay obstáculos que han impedido una mayor transformación de este territorio por falta de vías de acceso y una salida al mar para la exportación de productos agrícolas.

“¿Cómo se entiende que Cauca tenga la capital, Popayán, que viene de la época española, y no tenga una carretera? Es la única capital de departamento que no tiene una carretera a su mar departamental”.

Agregó que el mar está cerca y permite conectar a Roberto Payán con Australia, Nueva Zelanda, China, Japón, Rusia y el resto del mundo. Pero cuestionó: “¿Quién se atreve a venir aquí a hacer la carretera?”.

El mandatario sostuvo que “el Ejército colombiano tiene que estar dispuesto también a hacer las obras públicas necesarias en el territorio, estratégicas, que ayuden a cambiar la vocación del territorio. En Catatumbo es una carretera, aquí será el puerto, el acceso al mar, incluso hay que pensarlo para Tumaco: cómo exportar en barco nuestro cacao, nuestro café, ojalá chocolate”, insistió.

Sustitución de cultivos ilícitos

El presidente Petro explicó que las cifras de satélite de la Policía muestran que desde 2013 comenzó un incremento “muy vertiginoso de cultivos de hoja de coca”, alcanzando su punto máximo en el Gobierno anterior con 230 mil hectáreas.

“Este año ya las cifras comienzan abajar. Van 26.000 hectáreas en proceso de sustitución con miles de familias inscritas. Pero si se le da título al campesinado, el campesino va a sentir que es poseedor de esa tierra y empieza a sembrar café, cacao, coco”.

El mandatario colombiano concluyó que en esta región “vamos a empezar un proceso progresista de la comunidad, económicamente hablando, y no vamos a tener de nuevo jóvenes negros matando jóvenes negros”.