“Que ahora la derecha no se haga la santa”: Daniel Quintero tras noticia de exministros de Petro enviados a la cárcel

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, y los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, enviados a la cárcel. (Foto: captura de pantalla)

Luego de que este jueves, 18 de diciembre, el Tribunal Superior de Bogotá les impusiera medida de aseguramiento a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el caso de corrupción de la UNGRD, el exalcalde de Medellín y aspirante a la presidencia de la República, Daniel Quintero Calle se pronunció sobre la decisión judicial y generó una ola de reacciones.

El exalcalde publicó un video a través de sus redes sociales en el que se refirió al escándalo que enloda a los exfuncionarios de alto mando en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Daniel Quintero Calle aseguró que se debe hacer una “cirugía sin anestesia” al interior de la izquierda

“Hoy jueves 18 de diciembre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el caso de los UNGRD. Esto duele, duele porque es un escándalo que golpea el proyecto de cambio por el que millones votamos. Pero precisamente por eso es que hay que decirlo con claridad, la corrupción no puede tener excusas ni poder moral”, afirmó.

Quintero señaló que el proceso marca una diferencia frente a otros momentos de la historia del país y aseguró que este gobierno deja actuar a la justicia.

“No hay expedientes embolatados. No hay blindajes automáticos, no hay intocables. Que la justicia actúe como corresponde en un Estado de derecho. Eso es una señal de que Colombia está elevando el estándar. La ley debe valer para todos”, agregó.

Quintero también habló del debido proceso y la presunción de inocencia, “por supuesto, presunción de inocencia y garantías plenas. Nadie está condenado por anticipado, pero la justicia debe operar sin selectividad. Hoy contra exministros, mañana contra cualquiera”, expresó.

El exalcalde también se refirió a sus propias investigaciones, “yo mismo enfrento investigaciones y como siempre respetaré las decisiones que aparten los jueces”, dijo.

Quintero insistió en que no se trata de un hecho aislado y dijo que “el caso de la UNGRD no es un caso menor, es un entramado de desvío de recursos que debían llegar a la atención de emergencias. Ya hay procesados, hay decisiones judiciales, hay señalados que están prófugos”, agregó.

Luego rechazó que el escándalo sea usado con fines políticos, “que nadie intente convertir esto en un show partidista, la corrupción no tiene color político y si hoy los de la derecha quieren posar de santos, el país conoce de sobra sus propios escándalos”, señaló.

“Aquí el punto no es de izquierda o derecha, el punto es un sistema que todavía permite que la plata pública termine capturada por redes, intermediarios y contratistas. Esto es un llamado de atención en especial para el progresismo, depuración interna, cirugía sin anestesia, transferencia total y ruptura definitiva con las prácticas del pasado”, afirmó.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: "Tienes 43 funcionarios imputados por corrupción“, ”Falta Benedetti, Lauris, Angie, Charly Carrillo y como no, miss Panamá...“, ”Por eso quiere ser Presidente. Quiere romperle el récord actual a Petro“, ”Un tipo que no le corre sangre por la cara, descastado sinvergüenza y una esposa que oscila entre la desconexión y la desrealizacion, ahora mezclado con mesianismo, compara el bandido del esposo con Jesús!!" y "Nada que una limpia indígena no pueda curar electoralmente“.