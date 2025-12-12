La plata extra que podría sumarle a su prima si suben el mínimo como piden los sindicatos

La negociación del salario mínimo para 2026 es uno de los temas más importantes del año para las y los trabajadores. Pero el impacto va más allá del sueldo mensual, ya que afecta directamente un pago muy esperado para la mayoría de colombianos: la prima de servicios.

La prima es ese “sueldo extra” que los trabajadores formales reciben dos veces al año (en junio y en diciembre) esta equivale a la mitad del salario y a la mitad del auxilio de transporte. Por eso, cualquier porcentaje de aumento en el salario mínimo se siente de inmediato en este pago.

Las dos propuestas que hay sobre la mesa

Actualmente, hay dos propuestas principales sobre la mesa de negociación, donde se sientan el Gobierno, los sindicatos (centrales obreras) y los empresarios (gremios). Cada una proyecta una prima de servicios diferente:

1. La propuesta de las centrales obreras (sindicatos)

Los sindicatos proponen un aumento del 16 % para el salario y el auxilio de transporte. Argumentan que este incremento es necesario para que los salarios puedan cubrir mejor los costos de la canasta familiar.

¿Cómo quedaría el sueldo? El Salario Mínimo subiría a aproximadamente a 1.651.260 COP

¿Y la prima? Bajo este escenario, cada pago de la prima semestral (junio y diciembre) se acercaría a 941.630 COP

2. La Propuesta de los empresarios

Los empresarios proponen un aumento más moderado, del 7.21 %. Ellos basan su cifra en la inflación (subida de precios) que tuvo el país y en la productividad económica.

¿Cómo quedaría el sueldo? El Salario Mínimo subiría a unos 1.526.134 COP.

¿Y la prima? En este caso, cada pago de la prima semestral (junio y diciembre) llegaría a cerca de 870.277 COP.

¿Qué significaría esto para la prima?

Si se compara el pago de la prima bajo ambas propuestas, la diferencia es clara. La propuesta de los sindicatos, con un aumento del 16 %, dejaría la prima semestral en aproximadamente 941.630 COP, mientras que la propuesta de los empresarios, con un 7.21 % de incremento, la situaría en unos 870.277 COP. Esto significa que la diferencia entre ambas opciones es de más de 71.353 pesos colombianos en cada pago semestral, un monto que marca la distancia entre las posturas negociadoras y que representa un ingreso adicional clave para millones de hogares.

Sin embargo, acá le dejamos la opción para que usted lo calcule la prima si llegase a incrementar el salario mínimo al 16 %:

El actual salario mínimo vigente es de 1.423.500 pesos colombianos por lo que si el aumento del 16 % quedaría en 1.651.260 pesos colombianos.

Por esto, para calcular la prima hay que tener en cuenta que esta se calcula sobre el salario más el auxilio de transporte (el cual también podría subir un 16 %), siempre y cuando los trabajadores tengan acceso a esta ayuda. Entonces, el cálculo de este sería:

Auxilio de transporte 2026: 200.000 COP + 16 % = 232.000 COP

Total base para la prima: 1.651.260 COP + 232.000 COP = 1.883.260 COP

Prima semestral: 941.630 COP

¿A quién le afectará esta decisión?

La decisión final impacta directamente a:

2,4 millones de trabajadores que ganan el Salario Mínimo.

Casi 12 millones de personas que devengan hasta un salario mínimo o cuyas prestaciones y servicios están atados a este valor (como las multas de tránsito y algunas tarifas).

Se sabe que en 2025, más de 11,3 millones de trabajadores en el país ganaron menos del Salario Mínimo, una cifra que muestra la complejidad del mercado laboral.

El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, está promoviendo un “diálogo respetuoso” para intentar que las partes lleguen a un acuerdo antes del 15 de diciembre. Si no hay consenso, la ley establece que el presidente Gustavo Petro deberá fijar el porcentaje por decreto a finales de año.