Salario mínimo 2026: ¿Qué pasará con su sueldo si hoy 15 de diciembre no se llega a un acuerdo?

Hoy, lunes 15 de diciembre, se cumple el primer plazo estipulado por la ley para que la mesa de concertación salarial, integrada por representantes de los trabajadores, los gremios empresariales y el Gobierno nacional. Para así lograr un acuerdo sobre el incremento del salario mínimo que regirá en Colombia a partir de 2026.

Lo importante de esta jornada es que se centra en que, si bien la falta de concertación hoy no detiene el proceso, sí activa de manera formal el cronograma que puede culminar con la fijación del aumento mediante un decreto presidencial. Este mecanismo se ha utilizado en varias ocasiones, incluida la fijación de los aumentos de 2023, 2024 y 2025, ante la persistencia de las diferencias entre las partes.

La jornada de hoy

El Ministerio de Trabajo confirmó que la jornada decisiva se desarrollará en la Universidad Nacional. Durante la mañana, el espacio se centró en la escucha activa de ciudadanos, académicos y centros de pensamiento. Posteriormente, según detalló el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, la Comisión de Concertación sesionará de forma continua desde las 2:00 de la tarde hasta la medianoche.

El objetivo del Gobierno, según ha reiterado el Ministerio de Trabajo, Antonio Sanguino, es agotar todas las instancias para alcanzar un acuerdo concertado que refleje un “punto de equilibrio que proteja el poder adquisitivo de los trabajadores y mantenga la estabilidad económica del país”. No obstante, el ministro Sanguino ha mostrado un “optimismo responsable” frente al complejo escenario de las negociaciones, en una entrevista reciente con Caracol Radio.

Las posiciones sobre la mesa

La negociación se ha desarrollado con una notoria diferencia entre las propuestas iniciales de los actores. Los datos divulgados por el ministro Sanguino el pasado 9 de diciembre evidencian la brecha:

Centrales obreras: Proponen un aumento del 16 % , que según el cálculo, equivaldría a COP227.760 adicionales.

Proponen un aumento del , que según el cálculo, equivaldría a COP227.760 adicionales. Empresarios: Plantean un incremento del 7.21 %, lo que sumaría COP102.634 al salario actual.

El Gobierno, aunque no ha oficializado una cifra inamovible, ha manifestado tener presente la referencia del 13.3 %, que se traduce en COP189.925, y la estimación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

¿Qué pasaría si no hay consenso hoy?

Si las partes no logran una posición común este 15 de diciembre, el proceso entra en su “segundo tiempo”, según el calendario oficial divulgado por el Ministerio de Trabajo:

Salvedades (16 al 18 de diciembre): Las partes tienen la obligación de presentar por escrito las razones por las cuales no se logró el acuerdo y los argumentos que soportan sus propuestas iniciales. Negociación extraordinaria (19 al 29 de diciembre): Se abre un nuevo periodo para sesiones extraordinarias de diálogo, buscando un último intento de acercamiento. Fijación por decreto (30 de diciembre): Si al agotar el plazo del 29 de diciembre persiste la falta de consenso, la ley faculta al presidente de la República, Gustavo Petro, a expedir un decreto que fije unilateralmente el salario mínimo.

El presidente Petro ha advertido que está dispuesto a recurrir a esta facultad constitucional de último recurso. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo insiste en que el decreto es la instancia final, no la primera opción. El decreto con la cifra oficial, concertada o no, deberá expedirse a más tardar el 30 de diciembre para que entre en vigencia el 1 de enero de 2026.