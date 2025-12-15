“Págame y te dejo pasar”: detectan a mujer con “rebusque” en Transmilenio, bloquea puerta de acceso para el ingreso de colados

Una nueva modalidad de evasión del pasaje en TransMilenio quedó al descubierto tras la circulación de un video viral en redes sociales, en el que se observa a una mujer cobrando dinero a cambio de permitir el ingreso irregular de usuarios al sistema de transporte masivo de Bogotá. La escena, grabada por un ciudadano, generó indignación y reabrió el debate sobre las estrategias que utilizan los llamados colados para evadir el pago del pasaje.

En las imágenes se aprecia a una mujer de cabello rubio, con gafas y portando un bolso, ubicada estratégicamente junto a una de las puertas automáticas de acceso a una estación. Su rol consistía en bloquear manualmente la puerta, evitando que esta se cerrara, mientras varias personas ingresaban sin validar su pasaje. A cambio, los usuarios le entregaban sumas de dinero que, según se observa en el video, oscilaban entre 2.000 pesos y valores superiores.

Video revela cómo una mujer facilitaba el ingreso de colados en TransMilenio

Quienes grabaron la escena la apodaron irónicamente como “la socia de TransMilenio”, al evidenciar que actuaba con total naturalidad, como si se tratara de una cobradora informal. En pocos segundos, más de diez personas lograron ingresar al sistema sin pagar, mientras la mujer recibía el dinero y organizaba el flujo de colados para evitar levantar sospechas.

El video se difundió rápidamente en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde usuarios cuestionaron la falta de control en algunas estaciones y pidieron a las autoridades identificar a la mujer y sancionar este tipo de comportamientos. Hasta el momento, TransMilenio S.A. no ha confirmado si la persona fue identificada.

Este caso se suma a un problema estructural que, aunque ha mostrado signos de mejora, continúa representando un desafío para la ciudad. De acuerdo con cifras oficiales, durante 2024 la evasión en TransMilenio registró una tendencia a la baja, pasando de aproximadamente 15,32 % en 2023 a rangos cercanos al 13,14 % y 14,33 %, según distintas mediciones realizadas a lo largo del año.

La reducción se atribuye a varias estrategias implementadas por el Distrito, entre ellas la instalación de puertas anticolados, el fortalecimiento de los equipos de seguridad, campañas de pedagogía ciudadana y controles más estrictos en estaciones de alta evasión. Estas medidas han permitido evitar pérdidas millonarias y mejorar, en parte, la experiencia de los usuarios que sí pagan su pasaje.

Sin embargo, las cifras diarias siguen siendo altas. Se estima que entre 262.000 y 278.000 personas evaden el pago del pasaje cada día, lo que evidencia que, pese a los avances, el problema persiste y se transforma constantemente. Modalidades como la detectada en el video muestran cómo algunos ciudadanos buscan nuevas formas de “rebusque”, aprovechándose de fallas operativas o descuidos en el control.

Las autoridades insistieron en que la evasión no solo afecta las finanzas del sistema, sino que impacta directamente la calidad del servicio, la seguridad y el costo que asumen los usuarios cumplidos. Por ello, reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de prácticas y a contribuir con el uso responsable del transporte público.