Concejal propone que TransMilenio devuelva la plata del pasaje a usuarios afectados por protestas y fallas

En Bogotá se presentan manifestaciones con mucha frecuencia. Algunas de ellas generan afectaciones en el normal tránsito del sistema de transporte público y, por eso, el concejal del Centro Democrático Óscar Ramírez Vahos puso sobre la mesa una curiosa propuesta que ha causado todo tipo de comentarios: hacer que TransMilenio les devuelva el dinero del pasaje a los usuarios que no puedan usar los servicios por bloqueos o fallas operativas.

De acuerdo con la propuesta del cabildante, la empresa TransMilenio debería implementar un sistema de “devolución automática del pasaje” para todos aquellos que tengan que bajarse a caminar a raíz de los problemas que registre el transporte público.

Para sustentar su propuesta, Ramírez señaló que solo durante el año pasado se reportaron 339 bloqueos que terminaron afectando a varios millones de personas que utilizan TransMilenio.

“Ya se volvió recurrente la imagen de ciudadanos caminando durante kilómetros cuando TransMilenio es víctima de manifestaciones o de un choque simple que colapsa el sistema. Sin embargo, a los pasajeros que ya están dentro de él, sea en buses o estaciones, se les está cobrando por un servicio no prestado y no hay mecanismos claros para el reembolso del pasaje que, en últimas, no se utilizó”, sostuvo el concejal Ramírez, citado en un comunicado de su equipo de prensa.

El pasaje de TransMilenio podría aumentar $250

Entre tanto, en el Concejo de Bogotá se ha presentado una fuerte discusión entre los cabildantes debido a que se está debatiendo un aumento de $250 en los pasajes de TransMilenio y de los buses del Sitp.

No obstante, el concejal Ramírez aseguró que la Alcaldía de Bogotá debería responsabilizarse por esta decisión, pues a la larga indicó que esa es su competencia.

“La narrativa que han querido implementar ahora es que el alza en el costo del pasaje de TransMilenio y el SITP es culpa del Concejo de Bogotá. Le pedimos a TransMilenio que haga una claridad absoluta de cara a la ciudadanía: la evaluación de escenarios técnicos y la aplicación de los incrementos en el pasaje son del resorte de ellos mismos, de la Alcaldía, no del Concejo”, puntualizó el concejal.