Revelan las primeras hipótesis del misterioso accidente que cobró la vida de una madre y su bebé en Bogotá

Una colisión contra un árbol en la madrugada de este viernes genera interrogantes en las autoridades.

El siniestro vial que cobró la vida de una mujer y su hijo menor de edad en la capital colombiana este viernes 12 de diciembre, se encuentra bajo investigación de la Fiscalía. Los hechos ocurrieron en la madrugada, cerca del Jardín Botánico de Bogotá, y las autoridades manejan una hipótesis preliminar sobre lo sucedido.

(Lea también: Rescatan a un bebé de 11 meses abandonado por sus padres mientras compraban cervezas en el Chorro de Quevedo)

La Secretaría Distrital de Movilidad emitió un reporte sobre el accidente registrado esta madrugada. Según la entidad, la colisión se produjo en la intersección de la Avenida Mutis con Avenida Rojas, en el sentido Occidente-Oriente, donde un vehículo particular impactó contra un árbol.

Con el avance de las primeras diligencias, la Policía de Tránsito de Bogotá confirmó la lamentable pérdida de dos de los tres ocupantes del vehículo. Las víctimas fatales son una mujer de aproximadamente 34 años, quien se encontraba al volante al momento del impacto, y su hijo, un bebé de apenas 10 meses de edad.

Hipótesis preliminar y enfoque de la investigación

El comandante de la Policía de Tránsito, John Silva, conversó con el medio CityTV y reveló la hipótesis inicial que manejan las unidades de criminalística. De acuerdo con el oficial, se trabaja sobre la premisa de una pérdida de control del vehículo por parte de la conductora. No obstante, el comandante enfatizó la necesidad de cautela y aclaró que “hasta el momento no podemos determinar ninguna situación específica y la hipótesis inicial es que hay una pérdida del control del vehículo”.

Los entes de investigación, bajo la coordinación de la Fiscalía, tienen como tarea establecer si factores como el exceso de velocidad, alguna distracción o el incumplimiento de señales de tránsito pudieron desencadenar la pérdida de control.

Un detalle que ha llamado la atención de los peritos es la aparente disociación entre la gravedad de las lesiones y la afectación visible del vehículo. Según la información preliminar citada, el choque no habría presentado una gravedad extrema que, de manera inmediata, explicara la muerte de la madre y el bebé, obligando a los investigadores a examinar todas las variables posibles del impacto.

El testigo y sobreviviente

El único ocupante que logró salir con vida del automóvil es un hombre de 40 años. Las autoridades informaron que este fue trasladado a un centro asistencial de la capaital. Su traslado no obedeció a lesiones físicas graves, sino a su “estado de exaltación por el impacto psicológico” que representó presenciar el fatal desenlace de sus acompañantes. Su testimonio será crucial para las diligencias que buscan esclarecer los hechos.

En el lugar del siniestro, ubicado en la localidad de Engativá, unidades de criminalística adelantaron el levantamiento de los cuerpos y la recolección de evidencia.

Las autoridades esperan obtener nuevas pistas de las cámaras de seguridad del sector para reconstruir la trayectoria del vehículo antes de la colisión. Hasta el momento de esta publicación, las identidades de la madre y su bebé no han sido confirmadas por las autoridades.

Este lamentable hecho se suma a las preocupantes y lamentables cifras de siniestralidad vial en la capital. Datos de la Secretaría de Movilidad indican que, tan solo en el primer semestre del año, se han registrado 8.840 personas lesionadas en las vías de la ciudad.