Lamentable: una mujer y un bebé habrían muerto en un accidente de tránsito en la Avenida Mutis

Accidente de tránsito en la Avenida Mutis, dejó una mujer y un bebé sin vida.

En la madrugada de este viernes 12 de diciembre, un lamentable accidente de tránsito ocurrió en la Avenida Mutis con Avenida Rojas sentido occidente oriente, en el que un carro chocó fuertemente contra un separador.

El siniestro se presentó a las 3:46 de la mañana en la localidad de Engativá, de acuerdo a las versiones preliminares de las autoridades, el vehículo se estrelló contra un anden. Sin embargo, trágicamente el choque dejó a dos personas muertas, una mujer y un bebé. Igualmente se pudo conocer que un hombre resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro hospitalario.

Luego de que la Secretaría de Movilidad informara del siniestro, minutos después confirmaron las fatalidades.

“Unidades de Policía de Tránsito y ambulancia, confirman fatalidad por siniestro vial en la Av. Mutis con Av. Rojas, sentido Occidente-Oriente“, señalaron autoridades.

Debido a la magnitud del accidente, fue cerrada la vía por más de tres horas donde fue necesaria la presencia de unidades de criminalística para levantar los cuerpos e investigar las causas del choque.

En redes sociales filtraron videos de cómo quedó el vehículo sobre el anden, llamando la atención que no fue considerablemente grave para dejar a dos personas sin vida.

La movilidad se vio afectada en la zona, al punto que pidieron a conductores tomar rutas alternas como la Avenida Boyacá y la Calle 26. Sobre las 7 de la mañana, pudieron habilitar la vía y retomar el tráfico con normalidad.

En Bogotá durante 2025,las cifras de accidentes viales son preocupantes, con más de 400 a 470 muertes reportadas hasta noviembre, afectando principalmente a motociclistas, peatones y ciclistas , especialmente hombres jóvenes, con los fines de semana siendo los momentos de mayor ocurrencia.