Rescatan a un bebé de 11 meses abandonado por sus padres mientras compraban cervezas en el Chorro de Quevedo

Las autoridades, en colaboración con el Cuerpo Oficial de Bomberos, lograron rescatar a un bebé de 11 meses que fue abandonado en un vehículo en el Chorro de Quevedo, en el centro de Bogotá.

El menor estuvo solo y llorando durante varios minutos, y fue la misma comunidad la que alertó a las autoridades, quienes llegaron a revisar y constataron que los padres o responsables no estaban en el lugar. Es decir, habían dejado al bebé solo dentro del vehículo.

Para evitar que el menor corriera riesgos, los uniformados llamaron al Cuerpo de Bomberos, que rompió uno de los vidrios del carro.

Lo más alarmante es que, después del rescate y de que el menor fue puesto a salvo, los padres llegaron y señalaron que habían dejado al bebé de 11 meses dormido dentro del carro mientras ellos compraban cervezas.

Incautan más de 40 celulares con reporte de hurto y manipulación ilegal en un operativo en San Victorino

En un operativo de inspección, la Policía Metropolitana de Bogotá, bajo el liderazgo de la seccional de investigación criminal y en articulación con la Secretaría de Seguridad, lograron incautar más de 40 celulares que tenían reporte de hurto o tuvieron alteraciones en sus sistemas informáticos, en dos centros comerciales en el sector de San Victorino.

De los elementos incautados, al menos diez tenían el IMEI reportado. Es decir, que los dueños de esos celulares llamaron a sus operadores.

De acuerdo con uno de los uniformados que estuvo en el operativo, esta incautación se logró gracias a denuncias ciudadanas y a quejas de personas que alertaron que en esta zona de la ciudad aparece la ubicación de celulares que fueron reportados como hurtados.