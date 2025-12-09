Inspector de la Policía de Soacha es señalado de acoso sexual a joven guardia seguridad: video que destapó el caso

Dalin Selena Monsalve, una joven de 23 años y guardia de seguridad, vive con miedo desde hace meses. Aunque tiene claro que es víctima de acoso sexual, que posee pruebas contundentes para respaldar su denuncia y que no es la única mujer agredida por el mismo funcionario, también entiende el contexto en el que denuncia: como ella misma dice, “estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca”. La esperanza de justicia, especialmente en casos que involucran a un inspector de la Policía, es frágil. “Si a nosotras, que medio podemos defendernos, nos hacía esto, imagínese con un niño”, relató a las autoridades.

El 3 de junio de 2025, a las cinco de la tarde, un hecho puntual se convirtió en la principal evidencia contra el inspector de la Policía de Soacha, José Arturo Figueredo. En la Inspección Sexta de Policía, todos los funcionarios ya se habían retirado, excepto él y Dalin Selena. Ella llevaba meses padeciendo comentarios, tocamientos y agresiones. Necesitaba una prueba para denunciarlo. Así que activó la cámara de su celular mientras llenaba la minuta, según un informe de Noticias Caracol.

“Mamacita rica”: así quedó grabado el acoso del inspector que aterroriza a guardias en Soacha

Lo que ocurrió después quedó registrado en el video que hoy hace parte de la investigación. En la grabación, se escucha al inspector acercarse y dirigirse a ella con expresiones como “mamacita” y “mamacita rica”. A pesar de sus reiterados “no”, él la besa a la fuerza y le toca los senos, hechos que podrían configurar el delito de acto sexual violento.

“Me la voy a robar”, “debe ser rica desnudita” y “dele una acariciadita” son algunas de las frases que pronunció Figueredo mientras la víctima intentaba apartarlo. En un punto, le tomó la mano y la obligó a tocarlo, forzando su cuerpo para lograrlo. Luego se retiró como si nada. En el celular de Dalin quedó un minuto y medio de espanto.

Un patrón que se repitió por meses

Según el testimonio de la joven, este episodio era apenas uno de muchos desde que llegó a la Inspección Sexta de Policía en enero. El inspector comenzó tocándole la cara sin consentimiento, luego los senos y más adelante la vagina. Siempre con comentarios como “usted tiene que ser mía” o “dígame cuánto vale”. Ella recuerda su risa: “una risa pervertida de que le gusta lo que está haciendo”.

Pero no era la única. Varias compañeras también fueron víctimas de acoso sexual. Una de ellas, según Dalin, le contó llorando que el inspector se bajaba los pantalones cuando estaban solos. “Me da miedo dejarla sola con él”, le dijo.

Otras dos mujeres, también víctimas, hablaron con Noticias Caracol bajo anonimato. Una relató que el inspector le mostraba sus genitales y la acosaba cada vez que quedaban solos. “No fue una, no fueron dos, fueron varias veces”, dijo. Otra vigilante, de 45 años, contó que él la atacaba por la espalda cuando se iban los funcionarios, intentando besarla y tocándola a la fuerza.

Quién es el inspector Figueredo

José Arturo Figueredo es abogado especializado en derecho público. Ha trabajado como personero y defensor de familia del ICBF. Desde 2021 ejerce como inspector de Policía en Soacha, cargo que implica garantizar los derechos de la ciudadanía y proteger a la comunidad. Pero, según las mujeres víctimas, su comportamiento era el opuesto. “Ellos dicen que son intocables, que tienen poder en Soacha”, señaló Dalin. “Si yo lo hago, ¿quién me va a decir algo si soy inspector?”, habría dicho Figueredo según los testimonios.

La denuncia y el lento camino institucional

Agobiada, Dalin Selena denunció los hechos a principios de junio ante la Fiscalía y la Alcaldía de Soacha. El caso pasó por la oficina de control interno disciplinario, que un mes después remitió el expediente a la Personería. Se espera una decisión en los próximos días. Mientras tanto, la joven cayó en depresión y tuvo pensamientos autodestructivos: “Es algo que psicológicamente me ha afectado. Sufro de ansiedad”.

La respuesta del inspector

Figueredo se negó a dar una entrevista en cámara. Aseguró que es inocente y que solo hablará ante la Fiscalía. Reconoció haber visto el video, pero cuando se le preguntó cómo explicaba una grabación tan explícita, respondió: “Esa es su percepción, señor periodista”.

