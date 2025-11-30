“Casi me saca un ojo”: las crudas declaraciones de Karen Santos exesposa de Ricardo Leyva a quién acusó de violencia doméstica

La denuncia por violencia de género contra el empresario de espectáculos Ricardo Leyva escaló a un nuevo capítulo tras la decisión de su exesposa, Karen Santos, de romper el silencio y relatar públicamente los episodios de agresión que asegura haber sufrido durante años. En una entrevista concedida a Revista Cambio, Santos describió con crudeza la violencia física, psicológica y económica que, según ella, marcaron su relación con el reconocido promotor de eventos. Su relato, salpicado de lágrimas, miedo y una profunda necesidad de justicia, se convirtió en la pieza central de un caso que ahora avanza con más fuerza en la Fiscalía.

Desde el inicio de la conversación, Santos dejó claro por qué decidió hablar: “Esta entrevista es la primera vez que me atrevo a hacerla… ya llegó al punto de mentir de tal forma que la única manera de desmentir esto es mostrando lo que viví”. La mujer entregó grabaciones que, según afirma, documentan agresiones físicas en tiempo real. “¿Cómo puede ser inteligencia artificial esto? ¿Cómo puede ser una mentira mía?”, cuestionó, mientras autorizaba al medio a revelar parte del material. Para ella, grabar era una medida desesperada: “Yo sentía que lo único que podía hacer era grabar por si algún día me encontraban muerta, por lo menos supieran quién fue”.

Uno de los momentos más impactantes de su testimonio giró en torno a los golpes que asegura haber recibido de Leyva. “Él pegaba con los puños cerrados hasta reventarme… casi me saca un ojo”, dijo. También narró episodios en los que, según cuenta, Leyva la amenazaba con contactos de poder: “Él llamó a mi hermano y le dijo que levantaba el teléfono, llamaba a Benedetti y a Petro y que con eso nos iba a destruir”. Frente a esa situación, Santos afirmó que se encerraba en la habitación buscando alguna forma de protección.

La indefensión, asegura, llegó a su punto máximo cuando la policía acudió a su vivienda tras un llamado de emergencia. La expectativa de auxilio se convirtió en frustración: “Pensé que venían a protegerme, pero llegaron con Ricardo. Me dijeron: ‘Venimos por el celular del señor’. Cuando pedí ayuda, me dijeron que como no veían sangre no podían intervenir”. El sentimiento, según relató, fue devastador: “Yo me fui por decisión propia, pero era por salvarme”.

El abogado penalista Iván Cancino presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Barranquilla, respaldada por fotos, videos y registros que, asegura, muestran un patrón de maltrato. Cancino afirmó que Leyva se ha convertido “en forma compulsiva, en un maltratador de mujeres”, y señaló que desde la publicación del caso otras mujeres se han acercado para aportar testimonios similares. Esto podría derivar en lo que algunos califican como un posible “me too colombiano” contra el empresario.

El caso se desarrolla en medio de un contexto más amplio de cuestionamientos sobre Leyva. Además de las denuncias de violencia intrafamiliar, el empresario enfrenta señalamientos en torno a un contrato de $7.968 millones con RTVC durante la cumbre de la Celac, así como la polémica por la posible cesión de una mansión entre Barranquilla y Puerto Colombia al ministro del Interior Armando Benedetti, quien también es objeto de una indagación preliminar anunciada por la Fiscalía General de la Nación.

El abogado e investigador Camilo Enciso, exzar anticorrupción, agregó otro ingrediente al escándalo al denunciar presuntas irregularidades en la estructura empresarial de Leyva. Enciso aseguró que el empresario controlaría la firma Ave Fénix Entretenimiento S.A.S. sin aparecer como socio, lo cual, para él, podría ser una maniobra para protegerse de eventuales investigaciones fiscales o judiciales.

Mientras tanto, Leyva permanece en silencio público, aunque según Santos, continúa buscándola para presionarla. La exesposa espera que su caso marque un antes y un después. “Yo le pido a usted, respetado ministro, que haga justicia”, expresó con voz quebrada.

El testimonio de Karen Santos, ahora respaldado por denuncias formales y el creciente eco de otras posibles víctimas, podría convertirse en un punto de inflexión en la lucha contra la violencia contra la mujer en Colombia. Para ella, hablar no es un acto de coraje, sino de supervivencia: “Esto no lo hago por valentía… o hablo, o me matan”.