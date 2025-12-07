Mujer malabarista en TransMilenio sorprendió con patada voladora a otro usuario en medio de una discusión

Un inusual y sorprendente episodio de defensa personal ocurrió dentro de un bus de TransMilenio en Bogotá, donde una mujer, en medio de una acalorada discusión, respondió con una patada voladora a un hombre que habría intentado agredirla físicamente. El video del hecho, grabado por otro pasajero y difundido en diferentes plataformas, rápidamente se volvió viral debido a la agilidad y determinación con la que la mujer enfrentó la situación.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> TransMilenio tendrá nuevas rutas este diciembre en Bogotá: estas son las fechas y los horarios

De acuerdo con los testigos y con las imágenes divulgadas, la mujer viajaba acompañada de su familia, incluida su madre, cuando el hombre comenzó a insultarla. El ambiente dentro del articulado se tensó de inmediato, pues la pasajera le reclamó al sujeto por su comportamiento. “Deje de estarse metiendo con mi familia”, le expresó con firmeza, a lo que el hombre respondió de manera desafiante: “¿Para qué se pone de grosera?”.

Patada voladora en pleno bus: el momento viral que dejó en shock a pasajeros de TransMilenio

Fue entonces cuando, ante la posibilidad de una agresión directa, la mujer decidió actuar. Sujetándose de las varandas del bus, se impulsó hacia arriba y realizó una maniobra que dejó atónitos a los presentes: una patada voladora que impactó en el presunto agresor, obligándolo a retroceder. La acción, propia de una escena cinematográfica o de una presentación de malabarismo, generó una mezcla de sorpresa, nerviosismo y aplausos entre los pasajeros.

Mientras la tensión crecía, varios usuarios comenzaron a llamar a la Policía y a pedir que ambos involucrados fueran conducidos a un CAI cercano para conciliar la situación. Sin embargo, antes de que las autoridades llegaran, la mujer continuó defendiendo su postura y reiteró que había reaccionado únicamente para evitar que el hombre golpeara a alguno de sus familiares.

El video, compartido en redes sociales como X, TikTok e Instagram, generó un intenso debate sobre la seguridad en el sistema, el comportamiento de los usuarios y la necesidad de fortalecer mecanismos de prevención de conflictos dentro del transporte público. Numerosos internautas manifestaron apoyo a la mujer, destacando su valentía y su capacidad para responder ante una agresión inminente. Otros criticaron el escalamiento del enfrentamiento y pidieron que se investigue a fondo la conducta del presunto agresor.

Hasta el momento, TransMilenio no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso, aunque históricamente la entidad ha insistido en la importancia de mantener el respeto entre los usuarios y de recurrir a las autoridades en situaciones de riesgo. Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá señaló que este tipo de hechos, aunque no son frecuentes, sí reflejan los desafíos que enfrenta el sistema en materia de convivencia y protección a las mujeres.

El incidente también reavivó la discusión sobre la violencia en espacios públicos y la vulnerabilidad que sienten muchas mujeres en los medios de transporte. Para expertos en convivencia, situaciones como esta demuestran la urgencia de reforzar campañas de cultura ciudadana y de garantizar una respuesta oportuna frente a episodios de agresión verbal o física.

Lo cierto es que la escena de la mujer defendiendo a su familia con una patada voladora ya se volvió uno de los momentos más comentados de la semana, un recordatorio de que la mezcla entre estrés, irrespeto y falta de control puede desencadenar situaciones extremas dentro del transporte masivo. Por ahora, las autoridades evaluarán los testimonios y el material audiovisual para determinar responsabilidades.