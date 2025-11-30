Karen Santos, exesposa de Ricardo Leyva lo acusa de violencia doméstica: “me reventaba a golpes”

La denuncia por violencia de género que pesa sobre el empresario de espectáculos Ricardo Leyva tomó un nuevo rumbo tras la revelación de su exesposa, Karen Santos, quien decidió contar públicamente los episodios de agresión que afirma haber sufrido. La protagonista de este caso habló en exclusiva con Revista Cambio, en una entrevista realizada por el director del medio, Federico Gómez Lara, donde relató con crudeza los episodios que la llevaron a temer por su vida.

“Grabé por si algún día me encontraban muerta”, dijo Santos al iniciar su testimonio, una frase que refleja el nivel de desesperación y miedo que atravesaba. La mujer buscó a este medio para exponer una historia que, según ella, cargó en silencio durante años. “Yo sé que a las mujeres nunca nos creen… Esto no lo hago por valentía: o hablo o me matan”, declaró a Cambio, en medio de la angustia que marcó su relato. El testimonio dejó en evidencia que Santos tuvo que huir precipitadamente de la vivienda que compartía con Leyva para proteger su integridad.

Violencia intrafamiliar: testimonio de Karen Santos compromete al empresario Ricardo Leyva

La primera semana de noviembre de 2025, el reconocido abogado penalista Iván Cancino acudió a la Fiscalía de Barranquilla para solicitar una investigación urgente contra Leyva. El litigante, consultado por Las2Orillas, afirmó que el empresario “se ha convertido, en forma compulsiva, en un maltratador de mujeres y en protagonista de graves episodios de violencia intrafamiliar”. Cancino representa a Santos en esta denuncia, en la que se afirma que Leyva ejerció maltrato físico, psicológico y económico, tanto durante la convivencia como después de la separación.

La denuncia formal presentada por el abogado está respaldada por fotos, videos y otras pruebas. Aunque todavía no han sido divulgadas públicamente, Cancino aseguró a Las2Orillas que no descarta revelarlas si las autoridades no actúan con celeridad. Según afirmó, tras la publicación del caso, otras mujeres también se han comunicado con él para expresar su intención de sumarse a las denuncias y aportar su testimonio sobre comportamientos similares por parte del empresario.

Mientras tanto, Leyva ha optado por guardar silencio en público. Sin embargo, tanto su excompañera como su apoderado afirman que continúa buscándola, no para conciliar, sino para presionarla y amenazarla, incluso con afectarla económicamente por haber llevado el caso ante la justicia.

Cancino explicó que en la denuncia no se tipifican delitos concretos, sino que se aportan las pruebas para que sea la Fiscalía quien determine la calificación jurídica. “Karen Santos es una mujer educada y culta que ha venido sufriendo maltratos físicos, psicológicos y económicos que exponen al señor Leyva a penas que podrían llegar a once años de prisión”, detalló el jurista.

Si la Fiscalía decide avanzar contra Leyva por estos hechos, otros señalamientos que recaen sobre él —incluyendo el contrato por $7.968 millones con RTVC para la organización de un evento cultural durante la reciente cumbre de la Celac— podrían pasar a un segundo plano. Y también lo haría la revelación sobre la posible cesión de una mansión entre Barranquilla y Puerto Colombia, propiedad inicialmente compartida entre Leyva y Alex Saab, al ministro del Interior, Armando Benedetti, como presunta compensación por el contrato con el sistema de medios públicos.

En diálogo con Las2Orillas, el abogado e investigador Camilo Enciso, exzar anticorrupción y una de las voces que ha denunciado las relaciones entre Benedetti y Leyva, señaló lo que considera irregularidades en las maniobras empresariales del promotor de espectáculos. Aseguró que Leyva no figura como socio de la firma Ave Fénix Entretenimiento S.A.S., pese a ser su verdadero propietario, sino únicamente como representante legal, mientras que la titularidad recae en una mujer que aparece como única socia. Para Enciso, esta estructura evidencia una estrategia orientada a protegerse en caso de que surjan problemas legales o fiscales.

La Fiscalía General de la Nación anunció que abrió una indagación preliminar contra el ministro Benedetti en relación con la mansión y el contrato con RTVC. Sin embargo, todavía no se ha pronunciado sobre las denuncias de violencia intrafamiliar que pesan sobre su amigo y anfitrión ocasional, Ricardo Leyva.

Entre tanto, Karen Santos aguarda que su caso marque un precedente y que las autoridades actúen con firmeza. Su testimonio, revelado en las páginas de Revista Cambio y reforzado por las denuncias recogidas por Las2Orillas, podría dar con más víctimas contra la violencia de género en el país.