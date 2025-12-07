Crece presión para que Verónica Alcocer sea candidata en 2026: ¿salto a la Presidencia?

En medio de un clima político cada vez más agitado, algunos sectores de la izquierda y la centro-izquierda han comenzado a promover el nombre de Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro, como una posible candidata para las elecciones de 2026. La idea, que hasta hace poco parecía lejana, empezó a tomar fuerza luego de recientes pronunciamientos públicos de figuras influyentes dentro del Frente Amplio, según informó la revista Semana.

Uno de los primeros en sugerir abiertamente esta posibilidad fue Alfredo Saade, exjefe de despacho del mandatario y quien se alista para asumir la embajada de Colombia en Brasil. A través de su cuenta de X, Saade aseguró que había llegado el momento de que Verónica Alcocer aspirara a la Presidencia, destacando su papel en el escenario público y su cercanía con proyectos políticos del Gobierno. “Es hora de que Verónica Alcocer sea candidata a la Presidencia en el Frente Amplio”, escribió el también pastor cristiano, conocido por los roces que protagonizó durante su paso por la administración Petro.

A este mensaje se sumaron nuevas voces. El precandidato presidencial y exembajador en el Reino Unido, Roy Barreras, también se refirió a la posible participación de la primera dama en las contiendas electorales. Su comentario surgió luego de que un seguidor le sugiriera incluir a Alcocer en la lista al Senado, asegurando que, tras las polémicas que la rodean, sería “imparable” en una lista del Frente Amplio. Barreras respondió con un interrogante directo: “¿Qué opinarían de esta idea? ¿Verónica Alcocer senadora, liderando la lista del Frente Amplio? ¿Le pregunto? Los leo”.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron de apoyo. La senadora Clara López, figura reconocida dentro del espectro progresista, cuestionó la propuesta de Barreras. “Primero Uribe y ahora la señora del señor presidente, que no puede ser candidata. Cálmate, colega”, señaló, subrayando que los partidos aliados —Unitarios, Mais y otros sectores de la coalición del cambio— cuentan con suficiente caudal electoral para conformar una lista sólida sin recurrir al nombre de Alcocer.

Mientras el debate político crece, Verónica Alcocer continúa en el centro de la atención pública por los recientes escándalos y cuestionamientos vinculados a su vida en Europa, donde reside desde su separación de Gustavo Petro. Las críticas sobre su estilo de vida, viajes y gastos han alimentado un intenso escrutinio mediático, lo que ha llevado a que su nombre circule cada vez con más fuerza en conversaciones políticas y ciudadanas.

Tras semanas de silencio, Alcocer decidió pronunciarse a través de X. En un mensaje cargado de emotividad, rechazó los señalamientos y defendió su trayectoria personal. “Duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intentan quebrar la verdad, la justicia y tu buen nombre. Duele cuando, aun conociendo los hechos, persisten los señalamientos”, escribió.

La primera dama también hizo un llamado a la reflexión colectiva frente al clima digital actual. “El odio y la mentira no pueden convertirse en las fuerzas que guíen nuestra convivencia”, afirmó, insistiendo en la necesidad de construir espacios de diálogo basados en el respeto, la empatía y la verdad.

Por ahora, la posibilidad de que Verónica Alcocer aspire a un cargo de elección popular sigue siendo un tema en debate. Mientras algunos sectores la ven como una carta fuerte para disputar posiciones de poder, otros consideran que su nombre genera más tensiones que consensos. Lo cierto es que su figura continuará en el foco político a medida que se acerquen las elecciones de 2026.