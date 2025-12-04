Verónica Alcocer rompe su silencio tras meses de escándalos: esto fue lo que dijo

La primera dama, Verónica Alcocer, lleva meses en el ojo del huracán a raíz de las dudas levantadas por su separación del presidente, Gustavo Petro, y su estilo de vida en Suecia. Después de varias controversias y la pregunta constante sobre su papel en el actual gobierno, Alcocer apareció sorpresivamente con un mensaje en X.

Una publicación en la que Petro afirmaba que estaban separados “hace años” generó cuestionamientos sobre el financiamiento de su vida y su estatus de primera dama, que solo se acrecentaron con una investigación del diario europeo Expressen que dejaba en evidencia la vida de lujos que la primera dama llevaba en Suecia.

Este año, Colombia ha estado en el proceso de compra de 17 aviones a la empresa sueca Saab, por lo que se creyó que podría haber algún nexo entre Alcocer y esta firma. Sin embargo, el director ejecutivo de Saab Colombia, Pierre Farkas, señaló recientemente que “la primera dama nunca ha sido parte de este proceso, ni ninguna de las primeras damas”.

El comunicado con el que reapareció la primera dama

Fue el polémico negocio entre Colombia y Saab el que por fin hizo a Verónica Alcocer romper su silencio. Su mensaje fue en respuesta a una publicación de la firma sueca en Colombia esclareciendo aspectos sobre la adquisición de los aviones. En él decían, entre otras cosas que “no hubo participación de personas externas o intermediarios en el proceso”, refiriéndose a los rumores sobre la intervención de Petro o de la primera dama en esa compra.

Citando ese post, la primera dama emitió un breve comunicado diciendo: “Duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intentan quebrar la verdad, la justicia y tu buen nombre. Duele cuando, aun conociendo los hechos, persisten los señalamientos”, declara la misiva.

Además, agrega: “Como sociedad, necesitamos detenernos y reflexionar sobre lo que estamos construyendo en las redes sociales: el odio y la mentira no pueden convertirse en las fuerzas que guíen nuestra convivencia. Necesitamos reconstruirnos desde el respeto, la empatía y la verdad”.

Su pronunciamiento, esperado después de las afirmaciones de Petro y la publicación de Expressen, no fue concreto ni aclaró nada sobre su vida, pues solo se limitó a rechazar la “mentira” y “el odio” sin entrar en detalles.