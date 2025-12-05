El clamor de la periodista María Elvira Arango para que capturen a mujer acusada de muerte de dos niñas con talio

El caso que estremeció a Bogotá el pasado en abril de este año vuelve a cobrar fuerza gracias al insistente llamado de la periodista María Elvira Arango, directora del programa Los Informantes, quien reveló nueva información y ha utilizado sus plataformas para exigir claridad, avances y, sobre todo, la captura de la mujer señalada como responsable de la muerte de dos niñas tras consumir frambuesas contaminadas con talio. Su voz, que se ha convertido en un eco del dolor de las familias afectadas, ha presionado a la Fiscalía General de la Nación para que el país conozca qué ha sucedido en uno de los crímenes más perturbadores de los últimos años.

En redes sociales, la reconocida periodista describió con contundencia la tragedia: dos niñas, ambas menores de 15 años, murieron luego de ingerir unas frambuesas achocolatadas que habían llegado como una encomienda al hogar de un grupo de jóvenes en el norte de Bogotá. Una tercera adolescente continúa en recuperación, con secuelas severas para su salud, mientras que un cuarto joven logró salir del peligro. Pero más allá del impacto inicial, Arango insistió en que el caso no era un accidente y que las autoridades ya tenían avances importantes.

Frambuesas envenenadas y una sospechosa prófuga: el clamor que no deja dormir a la justicia

“Llevo meses presionando a la Fiscalía para que nos cuente en qué va la investigación… Sí fue cierto que a la casa de la familia de Bedout llegó un tarro de frambuesas congeladas. Y esas frambuesas llegaron con una cantidad de talio impresionante”, afirmó la periodista, resaltando la letalidad de este metal inodoro, incoloro e insaboro, capaz de causar daños irreversibles incluso en pequeñas cantidades. Sus palabras revelaron por primera vez que detrás del envío estaría una mujer con nombre propio: Zulma Guzmán Castro.

De acuerdo con la información revelada por Arango, posteriormente corroborada por la Fiscalía, los investigadores lograron establecer que Guzmán Castro fue quien envió las frambuesas contaminadas. Se trata de una mujer que en algún momento habría mantenido cercanía con Juan de Bedout, padre de dos de los menores afectados y presunto destinatario de la mortal encomienda. Este vínculo personal es hoy una de las líneas clave de la investigación.

Sin embargo, la principal sospechosa ya no estaba en el país cuando las autoridades intentaron avanzar en el caso. Pocos días después de que se conociera la tragedia, Zulma Guzmán abandonó Colombia y comenzó a desplazarse por diferentes países: primero Argentina, luego Brasil, posteriormente España y más tarde el Reino Unido. Este rastreo internacional, detallado por la periodista y confirmado por las autoridades, demuestra que la mujer buscó evitar cualquier requerimiento judicial desde el primer momento.

Frente a este escenario, la presión mediática impulsada por Arango coincidió con un avance significativo: el pasado 25 de octubre, la Interpol emitió una circular roja contra Guzmán Castro, una alerta internacional que ordena su búsqueda y captura en más de 180 países. Para la Fiscalía, este paso es fundamental para materializar una eventual extradición y llevarla ante los jueces colombianos, donde deberá responder por el homicidio de dos menores y por las lesiones graves causadas a otros dos jóvenes.

El llamado de María Elvira Arango no solo ha puesto presión pública sobre el caso, sino que también ha servido para mantenerlo en la agenda nacional. “El mundo está avisado. Es solo cuestión de tiempo para que los responsables respondan ante la justicia”, concluyó la periodista en su mensaje, advirtiendo que seguirá informando cualquier novedad que pueda acercar a las autoridades al paradero de la señalada.

Para las familias afectadas y para el país, el clamor es el mismo: que la tragedia no quede en la impunidad y que quien habría diseñado este plan mortal enfrente finalmente la justicia. Mientras avanza la investigación, la voz firme de Arango continúa recordando que el país no puede olvidar a las niñas que murieron y a los jóvenes que aún luchan por recuperarse.