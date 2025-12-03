Foto se presenta un cierre total en la Vía al Llano: esté atento a las recomendaciones de las autoridades.

Las autoridades de Villavicencio reportaron en la mañana de este miércoles 3 de diciembre un cierre total de la vía en el kilómetro 85+420, en el sector de Llano Lindo, debido a una manifestación adelantada por el gremio de taxistas de la ciudad. La situación, que comenzó antes de las 6:00 a.m., mantiene completamente bloqueado el corredor vial administrado por el concesionario, afectando la movilidad entre puntos estratégicos de la capital del Meta y sus alrededores.

El primer reporte se registró a las 5:55 a.m., cuando las autoridades de Tránsito y Transporte alertaron sobre la presencia de un grupo de taxistas que decidió bloquear ambos sentidos de la vía, impidiendo el paso de todo tipo de vehículos. De acuerdo con las primeras versiones, la protesta estaría relacionada con inconformidades del sector frente a temas como la regulación del transporte informal, el alza en los costos operativos y la falta de respuesta a solicitudes que han presentado durante los últimos meses a la administración local.

Vía al Llano: Protesta de taxistas en Villavicencio causa fuerte congestión y cierre total de la vía

Minutos después, a las 6:38 a.m., se confirmó que el bloqueo continuaba activo y que la vía permanecía cerrada en su totalidad. En el lugar ya se encuentra personal de la Policía de Tránsito y Transporte, encargado de vigilar la protesta, garantizar la seguridad de los manifestantes y orientar a los conductores que llegan al punto sin conocer la novedad. Las autoridades reiteraron la importancia de seguir las indicaciones de los uniformados y evitar acercarse al sector mientras se mantiene la alteración de orden público.

La congestión generada por el cierre ha empezado a impactar la movilidad en otros corredores alternos, y varios ciudadanos han manifestado su preocupación por los retrasos en rutas escolares, transporte de carga y desplazamientos hacia centros médicos y laborales. Entre tanto, la administración municipal evalúa posibles medidas para restablecer la circulación, aunque por ahora no se ha anunciado una hora estimada de reapertura.

Los líderes de los taxistas no han emitido un comunicado oficial, pero se espera que en las próximas horas expliquen los motivos puntuales de la manifestación y las solicitudes que pretenden radicar ante las autoridades competentes. Por su parte, la Policía recomendó a los viajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales y planear rutas alternas mientras persista el bloqueo en Llano Lindo.

La situación continúa en desarrollo, y las autoridades señalaron que entregarán actualizaciones conforme avance el operativo para normalizar la movilidad en este importante tramo vial.