Tractomula con material de Indumil se partió en dos en la Autopista Norte y genera tremendo trancón en Bogotá

Una caravana conformada por seis tractomulas que transportaban insumos industriales destinados a la empresa estatal Indumil permanece detenida desde las primeras horas de la mañana en la Autopista Norte de Bogotá, a la altura de la calle 233, frente al centro comercial Bima. La situación generó preocupación entre las autoridades y los conductores que transitaban por la zona, luego de que uno de los vehículos sufriera una avería de gran magnitud: el tráiler se partió en dos en plena vía, lo que activó de inmediato un protocolo de alerta.

Información preliminar indica que la tractomula averiada transportaba cerca de 32 toneladas de ANFO, un explosivo de uso industrial empleado principalmente en actividades mineras y en operaciones de demolición controlada. Aunque el producto es utilizado de manera legal y regulada, su presencia en grandes cantidades obliga a adoptar medidas adicionales de seguridad. Por esta razón, unidades del Ejército, equipos expertos en manejo de explosivos y personal de la concesión vial que administra el corredor activaron un plan de contención preventiva.

Caravana de Indumil queda detenida por emergencia con explosivos en la calle 233

Como parte de esta estrategia, las autoridades ordenaron el cierre de uno de los carriles en el sentido norte–sur y procedieron a delimitar la zona con señalización especial para evitar que los vehículos se aproximaran al punto de riesgo. La prioridad en este momento es permitir la llegada de un vehículo especializado que será el encargado de realizar el traslado seguro de la carga, una maniobra que debe ejecutarse bajo protocolos estrictos debido a la sensibilidad del material.

Mientras se adelantan estas labores, las demás tractomulas de la caravana continúan estacionadas en fila sobre la autopista, lo que ha generado congestión vehicular en los accesos de los municipios cercanos. En respuesta, los agentes de tránsito desplegaron un operativo para regular el flujo de automóviles y evitar un colapso mayor en la movilidad. Paralelamente, técnicos y peritos realizan una inspección detallada del vehículo afectado para determinar el estado de la carga y confirmar que no haya sufrido alteraciones durante la avería.

De acuerdo con versiones iniciales, la fractura del tráiler podría estar relacionada con una falla estructural en el chasis, aunque este aspecto continúa en evaluación. Especialistas investigan si el deterioro del metal, el peso distribuido sobre la plataforma o un impacto previo pudieron ocasionar la ruptura. Aun así, las autoridades recalcan que, por el momento, no existe un riesgo inminente para la comunidad, aunque recomiendan a los conductores transitar con precaución y acatar las indicaciones del personal presente en el lugar.

Este es un caso en desarrollo, y las autoridades anunciaron que en las próximas horas entregarán un reporte oficial con detalles sobre el estado de la carga, las causas del daño estructural y el tiempo estimado de reapertura total de la vía. Entre tanto, la recomendación general es evitar el sector si es posible y mantenerse atento a los comunicados oficiales.