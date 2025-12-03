Se conocen más videos del asesinato de joven en Usaquén por robarle sus pertenencias

Bogotá vivió nuevamente un episodio de profunda preocupación por la inseguridad este 2 de diciembre de 2025, luego de que un joven de 29 años fuera asesinado en medio de un intento de robo en la Avenida 19 con calle 114, en la localidad de Usaquén. El hecho ocurrió en horas de la tarde, cuando la víctima, identificada como Jean Claude Bossard, caminaba por el sector sin imaginar que sería atacado por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta.

De acuerdo con el general de la Policía de Bogotá, Bossard, estudiante de décimo semestre de Administración de Empresas, se desplazaba de norte a sur por la avenida cuando los agresores intentaron arrebatarle una cadena de valor. “La víctima opone resistencia y la reacción del delincuente fue disparar indiscriminadamente dos veces, hiriéndolo en el pecho”, explicó el oficial. Tras el ataque, los criminales emprendieron la huida, pero la rápida acción policial permitió que uno de ellos fuera abatido y el otro capturado.

Tragedia en la Avenida 19: joven de 29 años muere en un intento de robo que expone graves fallas de seguridad

Minutos antes del crimen, Bossard había publicado un video en su cuenta de Instagram, caminando tranquilamente por el sector y comentando su percepción sobre el comportamiento de algunas personas en la ciudad. En el clip, que hoy cobra un sentido trágico, decía: “Aquí en Colombia es impresionante cómo la gente confunde ser decente con ser culo de hueva. O sea, la gente quiere aprovecharse de ti porque eres decente, no entiendo”. Sin saberlo, serían sus últimas palabras antes de convertirse en una nueva víctima de la criminalidad en la capital.

El caso quedó registrado en cámaras de seguridad del sector. Las imágenes muestran el momento en que el parrillero, un menor de 16 años armado, desciende de la motocicleta e intenta despojar a Bossard de su teléfono celular y de la cadena. En medio del forcejeo, el universitario se resiste y es derribado al piso, instante en el que recibe los dos disparos que le causaron la muerte en el lugar. El atacante escapó junto a su cómplice, pero ambos fueron interceptados por unidades policiales: el conductor murió durante el enfrentamiento y el menor responsable de los disparos fue detenido.

Jean Claude Bossard había nacido en Barranquilla y era bachiller del Colegio Alemán. Además, se había desempeñado como coordinador de logística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2018. Su familia y allegados lamentaron profundamente el hecho, que reaviva el debate sobre la seguridad en la ciudad.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló que las autoridades ya tenían información previa sobre los delincuentes. “Hace cerca de 15 días, por denuncias ciudadanas, alertamos a la Policía de una moto sospechosa de color naranja en ese mismo sector”, aseguró. Según explicó, los ocupantes del vehículo habían protagonizado un enfrentamiento con uniformados el pasado 10 de noviembre, lo que llevó a reforzar la vigilancia en la zona. Sin embargo, a pesar de las alertas, no fue posible capturarlos antes de este trágico episodio. “Hechos como este nos hacen retroceder en la lucha contra el crimen”, añadió el mandatario.

En redes sociales, figuras públicas expresaron su solidaridad con la familia de la víctima. El exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, lamentó lo ocurrido y pidió acciones más contundentes para frenar la delincuencia que afecta a ciudades como Bogotá.

El asesinato de Jean Claude Bossard se suma a la creciente preocupación ciudadana por los casos de hurto violento. Las autoridades reiteraron su compromiso de fortalecer los operativos en sectores críticos y avanzar en la judicialización de los responsables.