Perfil del joven barranquillero asesinado en robo en Usaquén, exalcalde de Barranquilla lamentó su muerte

El asesinato de Jean Claude Bossard, un joven barranquillero de 29 años, ha generado conmoción nacional y ha reavivado el debate sobre la creciente inseguridad en Bogotá. Su muerte no solo se convirtió en un nuevo caso de hurto violento en la capital, sino también en un recordatorio doloroso de la vida y el legado de un joven disciplinado, creativo y profundamente comprometido con su formación profesional y con los proyectos en los que participó.

Para leer: Se conocen más videos del asesinato de joven en Usaquén por robarle sus pertenencias

Jean Claude Bossard nació en Barranquilla, donde cursó sus estudios escolares en el Colegio Alemán, una institución reconocida por su exigencia académica. Quienes lo conocieron allí lo describen como un estudiante responsable, respetuoso y con un marcado sentido de liderazgo. Sus profesores recuerdan su habilidad para trabajar en equipo y su interés por temas relacionados con la administración y la logística, áreas en las que más adelante destacaría.

Tras graduarse del colegio, Jean Claude inició su trayectoria profesional vinculándose al equipo logístico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, uno de los eventos deportivos más importantes que ha albergado la ciudad de Barranquilla. Allí se desempeñó como coordinador de logística, rol en el que demostró una notable capacidad para resolver problemas, gestionar equipos y adaptarse a la presión de un evento de gran magnitud. Compañeros de aquel entonces lo describen como un joven meticuloso, propositivo y siempre dispuesto a apoyar a quienes lo rodeaban.

Muerte de estudiante barranquillero en intento de robo desata debate por seguridad

Posteriormente, decidió continuar su formación académica en Bogotá, donde cursaba décimo semestre de Administración de Empresas. Según allegados, estaba próximo a graduarse y tenía planes de vincularse al sector empresarial o a proyectos de innovación organizacional, áreas que le apasionaban profundamente. Vivir en la capital le permitía explorar nuevas oportunidades, aunque también lo enfrentaba a los riesgos propios de una ciudad marcada por los altos índices de hurto y violencia.

El 2 de diciembre, mientras caminaba por la Avenida 19 con calle 114, en Usaquén, Jean Claude fue abordado por dos delincuentes que se movilizaban en motocicleta. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el parrillero, un menor de 16 años, descendió del vehículo armado e intentó robarle el celular y una cadena de valor. En medio del forcejeo, Jean Claude se resistió, fue derribado al piso y recibió los dos disparos que le arrebataron la vida en cuestión de segundos.

Los responsables intentaron huir, pero la reacción de las autoridades permitió que el conductor de la motocicleta muriera durante un enfrentamiento y que el menor fuera capturado. Pese a la rápida respuesta, el crimen se concretó, dejando un profundo vacío en la familia del joven y en quienes lo conocieron.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló que las autoridades ya tenían reportes sobre una motocicleta naranja vinculada a los delincuentes. Semanas antes, ciudadanos habían denunciado actividades sospechosas en la misma zona, y el 10 de noviembre la dupla había protagonizado un enfrentamiento con uniformados. Aunque la vigilancia fue reforzada, no se logró capturarlos a tiempo.

El caso de Jean Claude Bossard se ha convertido en un símbolo del temor creciente entre los habitantes de Bogotá frente a los hurtos violentos. Las autoridades insisten en que fortalecerán los operativos y la judicialización de los responsables, mientras la familia del joven barranquillero pide justicia y que su historia no quede en el olvido.

La tragedia también generó reacciones de figuras públicas, especialmente en su ciudad natal. El exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, expresó su tristeza por la muerte del joven y exigió medidas más efectivas para frenar la criminalidad en las principales capitales del país. Su mensaje se sumó al de cientos de ciudadanos que lamentaron que un joven con un futuro prometedor fuera víctima de la violencia urbana.

El exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, en sus redes sociales despidió a su amigo.

“Qué triste noticia, amigo. Hoy el dolor toca nuestra puerta con esta partida inesperada e injusta. Descansa en paz, Jean Claude. Abrazo fuerte para tu papá, tu mamá y toda tu familia. Nos harás mucha falta”, escribió Pumarejo, acompañando su mensaje de varias fotografías en las que compartía con Jean Claude.