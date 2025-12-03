Descubren caleta dentro de una camioneta en la que movilizaban tres lanzagranadas búlgaras en Antioquia

En un control de tránsito desarrollado en la vía Los Llanos, en el municipio de Tarazá, en el departamento de Antioquia, a la altura del sector Mina Vieja, la Policía Nacional capturó a un hombre y una mujer que se movilizaban en una camioneta en la que transportaban tres lanzagranadas de alto poder. El hallazgo se dio durante un operativo de prevención vial.

La acción fue realizada por uniformados del Grupo de Reacción e Intervención 2 (GUNIR) Yarumal, en el marco de la estrategia Actuando por Antioquia y el plan Cazador.

De acuerdo con las autoridades, el material incautado corresponde a “tres lanzagranadas RPG calibre 40 mm, de fabricación búlgara”, cuyo tránsito por la zona representaba un riesgo significativo para la población.

El operativo, liderado por el Grupo de Intervención 2 (GUNIR), afecta directamente la capacidad logística de organizaciones criminales que operan en esta subregión del Bajo Cauca.

“Este resultado operacional impacta directamente la capacidad logística de organizaciones criminales que operan en la subregión, evitando la circulación de armamento de alto poder que pone en riesgo a la ciudadanía”, indicó la Policía de Antioquia a través de un comunicado.

“En el operativo se lograron capturar a dos personas, Francisco Alonso Muñoz Medina y Aleida María Muñoz Medina, ambos oriundos del municipio de Tarazá, donde el vehículo de transporte particular se transportaban tres lanzagranadas modelo RGP calibre 40 milímetros de origen búlgaro”, agregó el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán.

La institución reiteró que continuará adelantando acciones ofensivas para lograr afectar a las estructuras dedicadas a economías ilícitas.