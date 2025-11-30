Más del 75% de los aviones Airbus A320 en Colombia ya completaron la actualización de software, confirma MinTransporte

El Ministerio de Transporte informó este sábado que más del 75 % de los aviones A320 operados en Colombia ya completaron la actualización de software ordenada de manera urgente por Airbus a nivel mundial. La medida, implementada tras una instrucción técnica del fabricante, busca garantizar los más altos estándares de seguridad aérea en todas las aeronaves de esta familia.

En total, 130 aeronaves en el país requieren esta actualización obligatoria, un proceso que, según la cartera, avanza con rigor técnico, supervisión constante y acompañamiento de las autoridades aeronáuticas. El Ministerio destacó que el progreso ha sido posible gracias a la cooperación entre las aerolíneas, los equipos técnicos certificados y el respaldo de un taller autorizado por Airbus que opera en Colombia.

Actualización de Airbus A320 en Colombia: Gobierno pide celeridad a Airbus y asegura que la seguridad aérea es prioridad

De acuerdo con el informe oficial, Airbus habilitó únicamente 24 talleres en el mundo para adelantar este procedimiento, y uno de ellos se encuentra en territorio colombiano. Esta condición ha permitido acelerar el proceso, optimizar tiempos y evitar un impacto mayor en la operación aérea nacional, que en los últimos días ha enfrentado ajustes debido a la disponibilidad temporal de algunas aeronaves.

El balance actualizado hasta este sábado muestra avances significativos en las principales aerolíneas del país. Latam cuenta con 5 aeronaves completamente actualizadas; Jetsmart, con 1 aeronave ya habilitada; y Avianca, que opera la flota más grande de la familia A320 en Colombia, registra 90 aeronaves actualizadas, 11 en proceso —con finalización prevista para esta misma noche— y 23 en espera del software pendiente por parte del fabricante.

El Gobierno Nacional reiteró su llamado a Airbus para agilizar el envío del software restante. Según la autoridad, este paso es crucial para normalizar por completo la operación aérea y garantizar que ningún vuelo sea afectado por falta de actualización.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, enfatizó que el país está respondiendo con total transparencia y responsabilidad ante la situación. “Colombia está respondiendo con rigor técnico y absoluta transparencia. La seguridad aérea no se negocia. Ninguna aeronave volverá a operación sin cumplir el 100 % de los estándares exigidos. Le insistimos a Airbus en la urgencia de entregar el software que aún falta”, afirmó.

El Ministerio reiteró que continuará monitoreando el proceso de manera permanente y publicando informes actualizados para mantener informados a los usuarios y garantizar que las operaciones aéreas se desarrollen con la mayor seguridad posible.