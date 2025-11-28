Horario Metro de Medellín: Por concierto de J Balvin y celebración de los 30 años del servicio tendrá operación ininterrumpida

Horario Metro de Medellín para el horario del concierto de J Balvin y los 30 años del Metro

El Metro de Medellín anunció una operación especial e ininterrumpida continua entre el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre para facilitar la movilidad de las miles de personas que asistirán al concierto Hecho en Medellín, Ciudad Primavera de J Balvin que será en el estadio Atanasio Girardot.

La medida hace parte de una alianza entre el cantante y el metro, en lo que se conoce como ingresos no tarifarios para la empresa, y que coincide con la celebración de los 30 años del inicio de la operación comercial.

¿Cuál es el horario del Metro para el concierto de J Balvin?

Según informó la Empresa, toda la capacidad técnica y humana, trenes, estaciones, personal operativo y de seguridad, estará disponible antes, durante y después del concierto.

Cuando el Puesto de Mando Unificado anuncie la finalización del concierto, el sistema continuará funcionando de manera ininterrumpida, sin importar la hora de cierre del espectáculo.

Estaciones habilitadas y operación extendida del 29 y 30 de noviembre de 2025

A partir de las 11:00 p. m. del sábado, las líneas A y B operarán en extensión de servicio comercial. Las estaciones habilitadas para ingreso serán:

Estadio

Floresta

Para salida de usuarios, las opciones serán:

Línea A: Niquía, Bello, Madera, Acevedo, Tricentenario, Caribe, Universidad, Hospital, San Antonio, Exposiciones, Industriales, Poblado, Aguacatala, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella.

Línea B: San Javier, Santa Lucía, Floresta, Estadio, Suramericana y San Antonio.

El Metro pidió a los asistentes recargar previamente su tarjeta Cívica, así como la edición limitada Cívica Ciudad Primavera, para agilizar el ingreso a la red. Todos los puntos de venta funcionarán hasta las 11 de la noche, mientras que las Máquinas de Recarga Automática permanecerán operativas de manera continua durante toda la jornada.

Cultura Metro: recomendaciones para una movilidad segura

El Metro reiteró que todos los usuarios del sistema deben vivir la Cultura Metro, basada en el respeto, el relacionamiento positivo y el cumplimiento de las normas del usuario.

Por lo anterior hizo énfasis en la recomendaciones sobre el comportamiento necesario para usar el sistema en la noche del concierto:

No obstruir el cierre de las puertas.

Tener listo y recargado el medio de pago antes de ingresar.

No consumir alimentos ni bebidas dentro de la red .

. Evitar ingresar bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas.

El Metro de Medellín celebra 30 años como motor de transformación de la ciudad

Este domingo, 30 de noviembre, el Metro de Medellín cumple 30 años de operación comercial consolidándose como uno de los proyectos clave en la transformación social, urbana y ambiental de la ciudad, y de la región.

El primer recorrido fue entre Alpujarra y Parque Berrío, el 30 de noviembre de 1995, y hoy ya el sistema ha transportado 5.554 millones de pasajeros, una cifra equivalente a que cada colombiano hubiera viajado más de 100 veces en Metro.

Inició como una línea férrea entre Niquía y Poblado y actualmente es hoy una red integrada de 12 líneas, dos de trenes, seis Metrocables, un tranvía y tres líneas de buses de tránsito rápido, en 85,12 kilómetros.

La empresa indicó que más de un millón de usuarios se movilizan diariamente, el Metro aporta a la equidad y al bienestar al reducir tiempos de viaje, congestión, accidentes, así como emisiones contaminantes, beneficiando especialmente a los habitantes de zonas más vulnerables.

Lo que más resalta la empresa es el compromiso de los usuarios por mantener la Cultura Metro, un modelo de convivencia nacido en 1988 y que hoy es referente de respeto y corresponsabilidad.