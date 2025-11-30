Nuevo caso de feminicidio en la fuerza pública: una patrullera fue cruelmente asesinada

CUC400. CÚCUTA (COLOMBIA), 17/04/2023.- Integrantes de la Policía colombiana y el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial (CTI) realizan el levantamiento de un cuerpo en el parque Mercedes Ábrego en Cúcuta (Colombia). Una fuerte explosión en un parque de la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, dejó una mujer muerta y cuatro heridos, informó este lunes la Policía colombiana. EFE/Mario Caicedo

La Policía Nacional atraviesa un profundo luto tras confirmarse el asesinato de la patrullera Vanesa de León Pertuz, ocurrido en la mañana de este sábado dentro de una vivienda ubicada en Valledupar. El dolor entre los uniformados es evidente, pues la víctima, ampliamente reconocida por su compromiso institucional, habría sido atacada por su pareja sentimental, identificado como Giovanni Mauricio Durán, un dragoneante del Inpec que, posteriormente, intentó quitarse la vida.

Las primeras versiones recopiladas por las autoridades señalan que el crimen tuvo lugar en una vivienda del barrio Primero de Mayo, donde convivía la pareja. Según los investigadores, en el inmueble se habría presentado una fuerte discusión, tras la cual Durán arremetió violentamente contra la patrullera. Con un arma blanca, el hombre la atacó en repetidas ocasiones, provocándole heridas mortales que le causaron la muerte de manera inmediata.

Crimen en Valledupar enluta a la Policía Nacional y deja a un dragoneante del Inpec bajo custodia

El cuerpo de la uniformada fue hallado en la terraza de la vivienda, luego de que varios vecinos alertaran a las autoridades al escuchar los gritos de auxilio de la víctima. La rápida llegada de los uniformados permitió iniciar los protocolos de levantamiento del cuerpo y la recolección del material probatorio. Durante el procedimiento, los peritos confirmaron que la patrullera presentaba lesiones en el cuello y en los brazos, lo que evidencia un claro intento de defensa frente al brutal ataque.

Tras cometer el crimen, Durán habría intentado suicidarse utilizando la misma arma con la que habría atacado a la patrullera. Posteriormente, en un acto desesperado, se lanzó desde el tercer piso de la vivienda, lo que agravó su estado de salud. El dragoneante fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica debido a la gravedad de las heridas. No obstante, las autoridades precisaron que se encuentra bajo custodia policial, capturado como presunto autor del homicidio.

La institución penitenciaria Inpec, a la cual pertenece Durán, aún no ha emitido un pronunciamiento oficial, mientras que la Policía Nacional expresó su solidaridad con la familia de la patrullera y anunció acompañamiento psicológico y jurídico durante el proceso.

De León Pertuz estaba de descanso este fin de semana, pues hacía parte del Departamento de Policía Cesar, específicamente de la unidad de vigilancia del municipio de Chimichagua. Compañeros y superiores resaltaron su profesionalismo, dedicación y vocación de servicio, características que marcaron su trayectoria dentro de la institución.

Las autoridades avanzan en la recolección de testimonios y pruebas que permitan esclarecer todos los detalles de este feminicidio, un delito que sigue golpeando al país y que, en esta ocasión, enluta a una de sus instituciones más representativas. El caso será remitido a la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación para establecer con exactitud las circunstancias del crimen y avanzar en la judicialización del responsable.