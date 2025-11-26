Joven canadiense habría sido robada y abusada por habitante de calle en Medellín: ya lo enviaron a la cárcel

La agresión sexual se habría presentado en el cerro El Volador de Medellín

La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia un grave hecho de violencia sexual se registró en Medellín el pasado domingo 16 de noviembre. De acuerdo con el ente investigador, una ciudadana de nacionalidad canadiense habría sido robada y abusada sexualmente por un habitante de calle en el cerro El Volador, en el occidente de la capital antioqueña.

El presunto responsable de estos hechos fue identificado como Willinton Hurtado Palacios, de 38 años. A través de un comunicado de prensa publicado este 26 de noviembre, la Fiscalía indicó que le pidió a un juez de control de garantías imponerle una medida de aseguramiento en centro carcelario al habitante de calle.

El togado tomó la decisión de atender la solicitud del ente investigador y lo envió a la cárcel por su presunta responsabilidad en los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado y agravado.

La extranjera de 24 años fue amenazada por el agresor

Según el relato que fue compartido por la Fiscalía, la mujer canadiense se encontraba en el cerro El Volador el pasado 16 de noviembre cuando fue abordada por el habitante de calle, quien la amenazó con un arma blanca.

“De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), la extranjera fue sorprendida por el presunto agresor quien la amenazó de muerte con un cuchillo. Según la denuncia, el procesado se apoderó de una mochila con pesos colombianos y dólares en efectivo", sostuvo la Fiscalía General de la Nación en su comunicado de prensa.

Entre tanto, el ente investigador señaló que Hurtado Palacios fue capturado por la Policía Nacional en el municipio de Itagüí, al sur de Medellín, mediante una orden judicial.

Así mismo, se conoció que durante las audiencias concentradas el hombre aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía.