“El cierre del espacio aéreo de Venezuela es completamente ilegal”: Petro respondió a decisión de Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro se pronunció este 30 de noviembre frente a la decisión anunciada por el gobierno de Estados Unidos sobre el cierre total del espacio aéreo de Venezuela, medida que, según indicó Washington, responde a supuestas actividades militares detectadas en el Pacífico. Sin embargo, el mandatario colombiano advirtió que esta determinación carece de sustento jurídico internacional y llamó a los organismos multilaterales a intervenir de forma urgente.

Por medio de su cuenta oficial en X, el jefe de Estado calificó como “completamente ilegal” la decisión estadounidense y exigió que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) se reúna de inmediato para analizar las implicaciones de un cierre aéreo que, según dijo, no fue coordinado con las autoridades venezolanas, como lo exige el derecho aeronáutico internacional. En su mensaje, el mandatario también reiteró la importancia de preservar el orden jurídico global y recordó que cualquier determinación relacionada con la democracia en Venezuela debe ser tomada exclusivamente por sus instituciones y por su población.

Crisis aérea: Colombia cuestiona decisión de EE. UU. sobre Venezuela y pide respetar normas internacionales

En una serie de publicaciones, Petro cuestionó de forma contundente la actuación de Estados Unidos. Sus afirmaciones fueron directas:“El cierre del espacio aéreo de Venezuela es completamente ilegal. La OACI debe reunirse de inmediato”, escribió, al tiempo que señaló que el secretario general de la OACI, actualmente un colombiano, debe convocar una Asamblea extraordinaria para evaluar la medida.

El mandatario insistió en que no existe ninguna autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para adelantar acciones militares contra el país vecino, elemento que convierte cualquier medida de esta naturaleza en una violación de las normas internacionales. Agregó que tampoco hay aprobación del Senado estadounidense para emprender una intervención armada, como lo establece la legislación interna de ese país.

En otro de sus mensajes, el presidente enfatizó que el orden internacional debe preservarse por encima de intereses particulares y que los países de América Latina y el Caribe deben expresar esta posición con claridad y sin temor. “Venezuela necesita más democracia, y la democracia es producto solo de sus fuerzas internas y de su pueblo”, señaló.

Llamado a aerolíneas y gobiernos

El mandatario colombiano también dirigió mensajes a las aerolíneas globales, a la Unión Europea y a los gobiernos de la región. Indicó que ninguna compañía aérea debe acatar órdenes consideradas ilegales sobre el espacio aéreo de un país soberano.

A su vez, le solicitó al expresidente estadounidense Donald Trump, impulsor de la medida, que “retorne al respeto del orden jurídico internacional, acumulado de la sabiduría de la civilización humana”, y pidió a la Unión Europea que, en cumplimiento de los acuerdos vigentes con América Latina y el Caribe, ordene la normalización de los vuelos hacia Venezuela o sancione a las aerolíneas que no lo hagan.

Petro también exigió que todos los países de la región restablezcan sus vuelos habituales, y en el caso específico de Colombia, aseguró que serán sancionadas las empresas que se nieguen a cumplir con los servicios previamente autorizados por el Gobierno o que solo sigan instrucciones del gobierno estadounidense.

“La humanidad debe ser libre de volar y los cielos deben estar abiertos en todas partes del mundo”, concluyó el presidente.

En otro mensaje adicional, Petro aclaró que la orden emitida por Trump solo tiene validez para las compañías estadounidenses: “Su orden solo es legítima para las empresas estadounidenses. Todas las demás compañías deben decidir de acuerdo con las normas de la OACI”. De igual manera, reiteró que las aerolíneas colombianas están obligadas a cumplir con las rutas aprobadas por la autoridad aeronáutica nacional.

La postura de la Cancillería colombiana

Horas después de las declaraciones del presidente, la Cancillería de Colombia emitió un comunicado oficial en el que también cuestionó la forma en que Estados Unidos adoptó y divulgó la medida. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el NOTAM (aviso a navegantes aéreos) fue expedido sin ningún tipo de coordinación con la autoridad encargada del espacio aéreo venezolano, lo cual contraviene los estándares de la OACI y lo estipulado en el Convenio de Chicago, instrumento fundamental que regula la aviación civil internacional.

El comunicado resalta que cualquier decisión que tenga efectos sobre el espacio aéreo de un Estado debe tramitarse con ese mismo país, ya que omitir este procedimiento genera incertidumbre operativa, afecta las rutas comerciales y pone en riesgo la seguridad aérea tanto de la región como del tráfico internacional.

La Cancillería también recordó que América Latina y el Caribe constituyen una región de paz, y que las medidas unilaterales de carácter militar o con impacto directo sobre la navegación aérea aumentan las tensiones, amenazan la estabilidad y contravienen el principio de respeto mutuo entre los Estados.

Colombia pide respeto por la soberanía y las normas internacionales

El Gobierno colombiano reiteró que continuará monitoreando de cerca la situación, al tiempo que hará un llamado en los espacios multilaterales pertinentes para que se respete la soberanía, el derecho internacional, la seguridad aérea y la solución pacífica de controversias.

Para el Estado colombiano, garantizar la estabilidad del tráfico aéreo en la región es una prioridad, especialmente en momentos en los que medidas unilaterales pueden generar consecuencias operativas y políticas de amplio alcance.