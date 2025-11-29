Fico defendió al CNE tras críticas de Petro por sancionar su campaña a la presidencia por superar los topes

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto creada con imágenes de cortesía de la Alcaldía de Medellín y Presidencia.

Fico defendió al CNE y al conjuez por el que Petro asegura que él intercedió en la decisión sobre su campaña.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, salió en defensa del abogado Majer Abushihab como conjuez en el Consejo Nacional Electoral, después que el presidente Gustavo Petro calificara al juez como “pago de Fico, miembro de la oposición”.

Petro desató una nueva polémica tras cuestionar al conjuez del Consejo Nacional Electoral (CNE), Majer Abushihab por la decisión que sancionó a su campaña presidencial.

Fico reaccionó a señalamientos del presidente Petro por su influencia para la sanción a su campaña presidencial

El presidente publicó que el Gobierno no acepta que “el abogado de un opositor” juzgue la conducta de su movimiento político y aseguró que la sanción es “fraudulenta”. Además, lanzó una fuerte frase: “¿Quiere destituirme, señora senadora, con el abogado de Fico como conjuez? Golpistas”.

El alcalde de Medellín se pronunció sobre el señalamiento para defender la actuación de Abushihab y le pidió respeto al presidente.

“Respete por lo menos a la justicia”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter, asegurando que el conjuez es abogado y que por su trayectoria integra el CNE de manera legal.

Además aseguró que la decisión en contra de la campaña de Petro fue tomada por mayoría calificada y que fueron en total seis magistrados los que votaron a favor, con argumentos sobre la violación de topes, omisión de reportes y financiación prohibida.

Gutiérrez dijo que el presidente actúa para crear una “cortina de humo” y que lo que quiere es desviar la atención de lo que considera un “hecho grave”.

“Toda Colombia sabe que si usted está tratando de voltear esta historia para atacar un abogado, es que el guardado debe ser muy grande. Cortinas de humo, su experticia”, escribió.

Además, se refirió a la foto que publicó el presidente y le dijo que “seguramente se la mandó su aliado que se robó Medellín y se quería robar a Colombia”, sin nombrar a Daniel Quintero Calle.

Fico finalizó diciendo: “De verdad, respete a la Fiscalía. Ya está publicando fotos de sus funcionarias, ¿qué más podemos esperar de usted? Pronto cesará la horrible noche".