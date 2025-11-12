Detalles de la audiencia de medida de aseguramiento contra Ricardo González, segundo implicado en asesinato del estudiante de Los Andes

Este miércoles, 12 de noviembre, continuó la audiencia de medida de aseguramiento en contra de Ricardo González, quien es el presunto segundo agresor del estudiante de Los Andes, Jaime Esteban Moreno, quien murió por la gravedad de los golpes que recibió a la salida de una fiesta de Halloween.

Cabe recordar que cuando iniciaron las audiencias concentradas la jueza que lleva el caso, interrumpió el proceso para llamarle la atención al capturado debido a que en el instante en el que se le leían sus derechos estaba distraído, mirando hacia el suelo y sin prestar atención.

Juez decide si envía a la cárcel a Ricardo González, presunto coautor del asesinato de Jaime Esteban Moreno

Ricardo González fue imputado por la Fiscalía por el delito de homicidio agravado, pero no aceptó los cargos, por lo que se declaró inocente ante la juez de control de garantías.

“Usted Ricardo Rafael González, le propinó una patada en la espalda de tal fuerza, que lo dejó tendido en el suelo sin poderse levantar nuevamente. Aprovechando la situación de indefensión en que lo habrían colocado, ambos continuaron golpeándolo dirigiendo patadas principalmente a la cabeza y tórax”, indicó la Fiscalía.

En esa audiencia, la abogada defensora de Ricardo González, advirtió que la intención de González, quien se trasladó desde Bogotá con rumbo a Cartagena, nunca fue evadir a las autoridades que lo estaban buscando. Según ella, no viajó a Cartagena para huir, sino para estar con su núcleo familiar.

Este miércoles, la defensa tiene la oportunidad de intervenir para darle las razones por las que la juez no debería privarlo de la libertad, pero será hasta el final de la diligencia que se conocerá al decisión de la juez que lleva el proceso.

La defensa, señaló que contra González se había presentado un acto de discriminación, porque aseguró que se dudó de la posibilidad que tenía “un vendedor de perros para estar en una fiesta de la Universidad de Los Andes”.