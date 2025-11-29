Se conoce de un nuevo testigo en la muerte de los oficiales en el cantón norte, que estaba muy cerca de ellos para ir a un concierto

La noche del 26 de noviembre en el Cantón Norte de Bogotá se transformó en un episodio de conmoción nacional tras el hallazgo de dos oficiales del Ejército muertos dentro de un vehículo. Aunque inicialmente el caso parecía avanzar con una única versión de los hechos, en las últimas horas se conoció la existencia de un tercer testigo, una persona que estaba muy cerca de los uniformados porque todos se encontraban rumbo a un concierto, y cuya presencia podría cambiar el rumbo de la investigación.

El hecho ocurrió cerca de las 8:30 de la noche, cuando varios estruendos similares a disparos alertaron a los guardias y al personal que transitaba por la zona. Al ubicar el origen del ruido, los uniformados encontraron un vehículo gris estacionado en uno de los parqueaderos internos. En su interior yacían sin vida la subteniente María Mora y el capitán Pablo Masmela, ambos con impactos de bala y sin signos vitales.

Caso Cantón Norte: aparece un tercer testigo clave que podría cambiar la investigación

La primera versión que tomó fuerza fue la entregada por una mujer que se encontraba en el asiento trasero del vehículo. Ella aseguró ser compañera de la subteniente Mora y relató que el capitán habría disparado contra su expareja tras una intensa discusión, para luego quitarse la vida. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso confirmaron que había una tercera persona muy próxima a los dos oficiales, quien también se dirigía al evento musical con ellos y que habría presenciado fragmentos del momento previo a la tragedia.

Este tercer testigo, cuya identidad se mantiene en reserva, habría estado a pocos metros del automóvil cuando comenzaron los gritos y posteriormente los disparos. Según información preliminar, la persona había acordado encontrarse con los dos oficiales para asistir juntos al concierto, y su testimonio podría aportar elementos cruciales sobre el estado emocional de ambos, las tensiones previas al encuentro y los minutos inmediatamente anteriores al crimen. Los investigadores consideran que su relato será determinante para contrastar la versión inicial y aclarar si hubo señales de alerta no detectadas.

Las víctimas tenían trayectorias diferentes dentro de la institución. El capitán Masmela había recibido su ascenso apenas un día antes del suceso, tras graduarse del curso de comando en la Escuela de Infantería, un paso necesario para avanzar al grado de mayor. La subteniente Mora, por su parte, trabajaba en el comando de drones en Tolemaida y había viajado a Bogotá específicamente para asistir al concierto junto a su amiga y, aparentemente, reencontrarse con su expareja.

El caso ha despertado preocupación en torno al manejo de la salud mental dentro de las Fuerzas Militares. El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, recordó que los procesos de incorporación incluyen un tamizaje psicológico y que los uniformados cuentan con acompañamiento permanente, además de la línea “Defensa de la Vida”, disponible las 24 horas. No obstante, el impacto de este suceso ha llevado a cuestionar si las herramientas actuales están siendo suficientes para prevenir tragedias relacionadas con crisis emocionales.

Mientras avanza la investigación, las autoridades esperan que el nuevo testimonio permita reconstruir con mayor precisión lo ocurrido dentro del vehículo y establecer si existen responsabilidades adicionales o si se trató, como sugiere la primera hipótesis, de un caso de violencia íntima seguido de suicidio. Lo cierto es que la presencia de este tercer testigo abre una nueva línea que podría modificar sustancialmente la comprensión del episodio.