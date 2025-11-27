Pillados: Pareja de adultos mayores se estaría dedicando a robar bolsos y morrales en restaurantes

Momento en el que pareja de adultos mayores roba un maletín en Bogotá. (Foto: captura de pantalla Noticias Caracol 27 de noviembre 2025)

En las últimas horas se conocieron los videos de las cámaras de seguridad de establecimientos comerciales en Bogotá, donde se evidencia cómo estaría operando una pareja de adultos mayores que ingresaban para hacerse pasar por clientes, pero en realidad a lo que iban era a robarle las pertenencias a los clientes,

Al parecer, se trata de dos adultos mayores que tendrían edades entre los 50 y 55 años, que están llegando bien vestidos y con buen aspecto a restaurantes ubicados en Usaquén, al norte de la capital del país; y en la localidad de Chapinero.

Pareja de adultos mayores estarían robando bolsos en restaurantes en Bogotá

Según reveló el Ojo de la Noche, la pareja ingresa a estos establecimientos para hacerse pasar por clientes, pero en realidad lo que hacen es revisar quiénes son sus víctimas, para luego proceder a ejecutar los hurtos.

Este miércoles, 26 de noviembre, se conoció una de sus últimas actuaciones, en donde ingresaron al establecimiento y mientras se ubicaron en un costado, identificaron a un comerciante, se acercaron a su mesa y observaron que tenía su maleta en los pies.

El hombre de la pareja, tiene un morral en las manos, con el que genera movimientos, mientras con el pie jala el maletín de la víctima lentamente. Por su parte, la mujer lo acompaña mientras hace que habla por celular, presuntamente para distraer con su presencia al resto de personas.

De acuerdo con el Ojo de la Noche, lo grave es que dentro de este maletín había un computador y unos documentos muy importantes para la víctima. Por ahora, se cuenta con las imágenes de las cámaras de seguridad que permitirán que las autoridades hagan los seguimientos y puedan individualizarlos para judicializarlos.