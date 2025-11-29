Exmilitar rompe el silencio sobre la muerte de la subteniente María Mora en Cantón Norte: “Hay silencio, hay dudas”

La muerte de la subteniente María Mora dentro de las instalaciones del Cantón Norte, en Bogotá, continúa rodeada de interrogantes mientras avanzan las investigaciones oficiales. El Ejército Nacional confirmó que la oficial fue asesinada en la noche del miércoles 26 de noviembre dentro de un vehículo estacionado en el parqueadero del Batallón Córdoba, en un hecho que terminó también con el suicidio del capitán Pablo Basbela, quien, según los primeros reportes, habría sido su compañero sentimental. Sin embargo, una nueva voz irrumpió en medio de la conmoción: la de un exmilitar que asegura haber tenido contacto directo con la joven oficial durante su paso por Tolemaida y que hoy cuestiona la versión preliminar entregada por las autoridades.

El mensaje publicado en Facebook por Paul Ochoa, quien afirmó que Mora fue su “comandante en Tolemaida”, empezó a circular ampliamente entre compañeros y allegados de la subteniente. En el texto, Ochoa escribió: “Hoy alzo mi voz por la teniente María Camila Mora, mi comandante en Tolemaida y una mujer íntegra que sirvió a Colombia con honor. Su caso en el Cantón Norte no puede ser reducido a un simple ‘problema de pareja’. Hay silencio, hay dudas…, y hay una verdad que todavía no se cuenta completa”. El exintegrante del Ejército destacó el rol de la oficial, recordando que “ella era piloto de dron de aviación”, información que coincide con los reportes que la ubicaban adscrita al Comando de Drones de la base de Tolemaida. Según versiones oficiales, Mora viajó a Bogotá con un permiso para asistir a un concierto.

Caso María Mora: nuevas dudas y testimonio clave presionan al Ejército por claridad

Ochoa también mencionó detalles sobre el capitán señalado, recordando que “estaba por ascender a mayor”, y expresó preocupación por aspectos que aún no han sido esclarecidos. Señaló la existencia de “un supuesto testigo con información incierta” y destacó que los últimos rastros de actividad pública de Mora datan del 3 de julio: “Y su última publicación en redes fue el 3 de julio… una vida llena de planes que hoy ya no está”. El mensaje finalizó con un llamado contundente: “Por ella, por su familia y por su memoria: exijo claridad, transparencia y justicia real. No dejemos que este caso se apague. Descansa en paz, mi teniente. Tu nombre no se silenciará”.

Horas después, Ochoa publicó un video ampliando sus señalamientos. En este, relató su experiencia personal con la subteniente: “La teniente Mora fue mi comandante de pelotón en Tolemaida. Yo presté servicio militar en el tercer contingente de 2019 y la conocí como una mujer profesional, estricta y dedicada. Una verdadera oficial. Y ahora salen a decir que fue un ‘problema de pareja’”. Su crítica se centró en la presencia de un tercer militar dentro del vehículo. “Lo más grave es esto: había un subteniente dentro del vehículo y ahora, ¿qué pasó con su declaración? No se sabe. ¿Cómo es posible que un testigo presencial desaparezca de la versión oficial?”, cuestionó.

El exsoldado también recalcó la posición que ocupaba Mora dentro del Comando de Aviación y el momento profesional del capitán Basbela. “Cuando la teniente tenía un cargo especializado como jefe pilota de dron y el capitán estaba en proceso de ascenso a mayor, eso no es menor, no es un detalle. No se tapa”, afirmó. Su mensaje concluyó con una exigencia a las instituciones: “Yo exijo claridad, exijo respeto. Que la declaración del subteniente salga a la luz. Que se investigue, que se expliquen las fallas y que se hable con la verdad. La teniente Mora dedicó su vida al Ejército. No merece que su historia se cierre con silencios, versiones a la carrera o informes incompletos”.

Mientras tanto, los reportes oficiales continúan reconstruyendo lo ocurrido la noche del 26 de noviembre. De acuerdo con información conocida por Noticias Caracol, dentro del vehículo gris se encontraban el capitán Basbela, la subteniente Mora y otra subteniente del Ejército, quien habría presenciado el momento exacto en el que el oficial sacó un arma y le disparó en al menos cinco ocasiones antes de quitarse la vida. La fotografía más reciente de ambos corresponde a su salida de una cafetería dentro del Cantón Norte, donde, según testimonios, se habían citado horas antes.

La subteniente Mora había llegado a Bogotá desde Tolemaida con la intención de asistir a un concierto, mientras que el capitán Basbela se había graduado tan solo un día antes del curso de comando que le permitiría ascender al grado de mayor en la Escuela de Infantería. Según uniformados cercanos a la víctima, la oficial había terminado su relación sentimental con Basbela y, tras reencontrarse con él en la guarnición militar, fue asesinada hacia las 8:30 p.m.

El reporte inicial de la Policía Metropolitana de Bogotá, conocido por el mismo medio, señala que “siendo aproximadamente las 20:33 horas del presente día, un suboficial de servicio recibe un llamado por un posible evento con heridos por arma de fuego”. Al llegar al sitio, el personal de emergencias encontró “dos cuerpos dentro de un vehículo, los cuales ya no presentaban signos vitales”. En declaraciones posteriores, el oficial de inspección de la Policía, Edward Vargas, afirmó que la sección de investigación criminal estaba realizando diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El Ejército Nacional emitió dos comunicados tras los hechos. En el primero, afirmó que la situación “estaría presuntamente relacionada con situaciones de carácter personal” y aseguró haber activado los protocolos de acompañamiento a las familias. En el segundo, reiteró su “profundo pesar” y su disposición a colaborar plenamente con las autoridades judiciales.

Más tarde, el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, entregó detalles adicionales en una entrevista con Noticias Caracol. Calificó lo sucedido como un “evento desafortunado” y reiteró que las víctimas “eran dos oficiales que aparentemente mantenían una relación sentimental”. Entre los nuevos hallazgos, reveló que se encontraron tres armas relacionadas con el caso. “En los actos urgentes adelantados con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, se encontró un arma en el vehículo y posteriormente, en la habitación del capitán, se hallaron otras dos”. Según el general Cardozo, todas las armas están en un proceso de rastreo y verificación para determinar su origen y posibles vínculos con lo ocurrido.

Mientras la investigación continúa, crece el llamado de familiares, compañeros y ciudadanos para que se esclarezcan los hechos y se garantice que no quedarán cabos sueltos en la muerte de la subteniente María Mora, una oficial reconocida por su disciplina, formación técnica y compromiso con la institución.