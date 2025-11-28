Nuevas revelaciones sobre los dos oficiales hallados muertos en el Cantón Norte, en Bogotá: tenían una cita

Una tragedia sacudió al Cantón Norte de Bogotá en la noche del miércoles 26 de noviembre, cuando varios disparos alertaron a militares y personal que se encontraba en la zona. Al verificar lo ocurrido, los uniformados encontraron los cuerpos sin vida de dos personas dentro de un vehículo gris estacionado en los parqueaderos contiguos al casino del establecimiento. Las víctimas, un hombre y una mujer, presentaban impactos de bala, lo que llevó a activar de inmediato la presencia de la Policía Nacional para iniciar las respectivas investigaciones.

Tras la inspección preliminar, se confirmó que las dos personas fallecidas eran oficiales del Ejército Nacional, y que el hecho estaría relacionado con “situaciones de carácter personal”. Las autoridades asumieron la tarea de reconstruir con precisión los momentos previos al fatal desenlace y determinar las causas exactas del incidente.

Oficiales hallados sin vida en Cantón Norte: autoridades confirman que estaban dentro de un carro

Las víctimas fueron identificadas como la subteniente María Mora y el capitán Pablo Masmela, quien, según se conoció, estaba adelantando un curso de ascenso. De acuerdo con versiones iniciales, ambos oficiales habrían mantenido una relación sentimental en el pasado. Con base en los primeros indicios, las autoridades manejan la hipótesis de que el capitán Masmela habría disparado contra la subteniente Mora antes de quitarse la vida.

Información obtenida por El Ojo de la Noche señala que los dos oficiales se dirigían hacia un concierto en el Movistar Arena, donde se presentaría un reconocido artista de reguetón colombiano, cuando ocurrió la discusión que derivó en la tragedia. Según las primeras versiones, un fuerte cruce de palabras habría desencadenado la reacción violenta por parte de Masmela, quien habría utilizado su arma de dotación en medio del altercado.

El Ejército Nacional lamentó profundamente el suceso mediante un comunicado oficial. La institución explicó que, tras escucharse las detonaciones, se realizó la verificación del área y se encontraron los cuerpos dentro del vehículo particular. Añadió que todo apunta a que se trató de un hecho vinculado con situaciones personales, mientras que la Policía Nacional adelanta los actos urgentes y la investigación para establecer el tiempo, modo y lugar de lo sucedido.

Asimismo, el Ejército informó que se activaron los protocolos institucionales para brindar acompañamiento psicosocial a las familias de los dos oficiales, reiterando su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y el apoyo a los seres queridos de las víctimas.