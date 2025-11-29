Avianca implementó medidas urgentes para usuarios afectados por fallas en la flota A320

La aerolínea Avianca anunció este viernes la inmovilización temporal de un número significativo de sus aviones A320, luego de que Airbus emitiera una instrucción global para realizar una actualización urgente de software en esta familia de aeronaves. Según explicó la compañía, todos los equipos incluidos en la notificación deberán permanecer en tierra tan pronto arriben a sus bases de mantenimiento, hasta completar la modificación técnica exigida por el fabricante.

La medida, que tiene alcance mundial, generará efectos directos en la operación aérea y en los itinerarios programados, por lo que Avianca activó de inmediato su plan de protección a pasajeros con el fin de mitigar el impacto para los usuarios. La compañía señaló que sus equipos trabajan “a la mayor velocidad posible” para implementar el ajuste requerido y recuperar la normalidad del servicio en el menor tiempo.

Avianca activa plan de protección por inmovilización temporal de aeronaves A320

En un comunicado, la aerolínea explicó que la instrucción de Airbus afecta a una parte considerable de la flota global del modelo A320, situación que obligará a reacomodar vuelos, ajustar rutas y modificar procesos operativos. “Dada la actualización urgente de software requerida por Airbus a una parte significativa de la flota mundial de A320, inevitablemente se presentarán impactos en la operación de Avianca. Todos los esfuerzos de nuestro equipo están concentrados en realizar las modificaciones requeridas en el menor tiempo posible y en brindar alternativas a nuestros clientes”, indicó la empresa.

Frente a los cambios que sufrirán algunos itinerarios, Avianca confirmó que los pasajeros cuyas reservas resulten afectadas podrán acceder a distintas alternativas diseñadas para garantizar su movilidad. En primer lugar, la aerolínea ofrecerá reacomodación en vuelos disponibles, ya sea dentro de su propia red o a través de aerolíneas aliadas con las que mantiene acuerdos comerciales vigentes.

Como segunda opción, los usuarios podrán solicitar el cambio de fecha sin penalidades ni cobros por diferencia tarifaria, siempre que exista disponibilidad, para viajar hasta 180 días después de la fecha original del vuelo. Quienes prefieran no continuar con su itinerario tendrán la posibilidad de pedir el reembolso de los trayectos no utilizados mediante los canales habilitados en la página web.

La compañía también emitió una serie de recomendaciones para los viajeros con reservas activas durante este periodo de contingencia. Entre ellas, pidió revisar con frecuencia los correos electrónicos asociados a la compra, así como los canales oficiales de la aerolínea, donde se estará actualizando la información en tiempo real. Del mismo modo, invitó a los pasajeros a consultar el estado de sus vuelos en avianca.com y a evitar desplazamientos a los aeropuertos si sus trayectos no aparecen confirmados.

Con el fin de reducir la presión sobre la operación y priorizar la atención a quienes ya cuentan con reservas, Avianca tomó la decisión de cerrar temporalmente la venta de tiquetes hasta el 8 de diciembre, una medida que permitirá agilizar la reacomodación de pasajeros y evitar un impacto mayor en la red de vuelos. La aerolínea reiteró su compromiso con la seguridad operativa y aseguró que continuará informando a los usuarios sobre los avances de esta actualización técnica.