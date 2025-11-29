Las aerolíneas afectadas por la actualización de seguridad operacional de los aviones A320: suspenden servicios

Aerocivil y Airbus coordinan actualización urgente de seguridad operacional en flota de aviones A320

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil informó a los pasajeros y al público en general que, tras una notificación global emitida por Airbus, se adoptó una medida preventiva y de obligatorio cumplimiento para garantizar los más altos estándares de seguridad operacional.

Airbus comunicó la necesidad de realizar una actualización urgente de software en una parte importante de las aeronaves de la familia A320.

En Colombia, este tipo de aviones es operado por Avianca, Latam y Jetsmart, compañías que deberán inmovilizar las aeronaves involucradas a partir del 29 de noviembre de 2025 a las 19:00, mientras se ejecutan los trabajos técnicos ordenados por el fabricante.

La Aerocivil está ejerciendo todas sus facultades de supervisión y control para que estas modificaciones se realicen con rigor y en el menor tiempo posible.

La seguridad de los pasajeros y de la operación aérea continúa siendo la máxima prioridad institucional.

La entidad monitorea de manera permanente los avances técnicos y verifica que cada aeronave cuente con la actualización requerida antes de retornar a la operación comercial.

Junto con las aerolíneas, se están implementando acciones para minimizar el impacto en la programación de vuelos y asegurar la pronta normalización del servicio.

Se recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer posibles afectaciones y recibir información actualizada sobre sus itinerarios.