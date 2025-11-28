Más del 70% de la flota A320 de Avianca queda en tierra por actualización urgente de software

La aerolínea Avianca informó este viernes que el fabricante Airbus emitió una notificación global en la que advierte que una parte significativa de los aviones de la familia A320 requiere una actualización urgente de software. Esta medida afecta a aerolíneas en todo el mundo y obliga a que las aeronaves involucradas permanezcan en tierra hasta que se realicen los ajustes técnicos correspondientes.

Según detalló Avianca, la instrucción del fabricante impacta de manera directa a más del 70% de su flota activa, lo que generará efectos inmediatos en la operación diaria. Los aviones deberán ser inmovilizados temporalmente cuando lleguen a sus respectivas bases de mantenimiento, donde los equipos técnicos ejecutarán la actualización exigida por Airbus. La compañía advirtió que este proceso tomará alrededor de 10 días, periodo durante el cual se presentarán disrupciones significativas en las operaciones programadas.

Actualización crítica de software afecta más del 70% de los aviones de Avianca

Para mitigar el impacto sobre los viajeros, Avianca anunció el cierre temporal de ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre, con el fin de evitar una mayor afectación en la disponibilidad de vuelos y facilitar el proceso de reacomodación de pasajeros. La aerolínea aseguró que está notificando de manera directa a los usuarios cuyos itinerarios podrían verse alterados, ofreciéndoles alternativas para modificar sus planes de viaje sin mayores complicaciones.

La compañía reiteró que su principal prioridad es la seguridad de los pasajeros y del equipo, por lo que cumplirá de manera estricta con las indicaciones del fabricante de aeronaves. “La prioridad de Avianca es garantizar la seguridad de nuestros pasajeros y equipo”, señaló la aerolínea, enfatizando que la decisión de suspender temporalmente parte de su operación responde a protocolos internacionales de seguridad aeronáutica.

De igual forma, la empresa indicó que está trabajando de manera acelerada para implementar las modificaciones requeridas con el objetivo de reanudar las operaciones lo antes posible y minimizar el impacto en el servicio. “La compañía realizará las modificaciones requeridas por el fabricante de aeronaves lo antes posible con el fin de reanudar las operaciones y minimizar las disrupciones en el servicio”, explicó en su comunicado.

Esta situación se suma a los desafíos operativos que las aerolíneas suelen enfrentar cuando los fabricantes emiten alertas técnicas globales que requieren intervenciones inmediatas. No obstante, Avianca aseguró que continuará informando oportunamente a sus usuarios y reforzando sus canales de atención para atender inquietudes y garantizar una gestión eficiente durante este periodo de ajustes.