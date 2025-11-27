Detalles de la tragedia en el Cantón Norte: Capitán del Ejército asesinó a su pareja y luego se quitó la vida dentro de un vehículo

Capitán asesinó a su pareja, otra oficial, y se quitó la vida. (Foto: Captura de pantalla Noticia Caracol)

Sobre las 8 de la noche de este miércoles, 26 de noviembre, dos oficiales del Ejército Nacional fueron encontrados sin vida dentro de un vehículo particular en las instalaciones del Cantón Norte en Bogotá. De acuerdo con la información preliminar, un capitán le habría le disparado a su pareja en varias oportunidades, teniente de la institución, y se habría quitado la vida.

Luego de escucharse varias detonaciones dentro del complejo militar, alertó a los demás militares, que al realizar una inspección con el personal de seguridad, se encontraron con los cuerpos sin vida de los oficiales.

También le puede interesar: Pillados: Pareja de adultos mayores se estaría dedicando a robar bolsos y morrales en restaurantes

Teniente del Ejército habría muerto asesinada por su pareja en lo que sería un feminicidio al interior de las filas militares

El hecho habría sucedido frente a las casas fiscales dentro de un vehículo. Al parecer, la teniente habría llegado hasta el lugar para recoger a una oficial porque iban para un concierto en el Movistar Arena.

Se encontró con el capitán, que era su compañero sentimental, salió con u arma de dotación, se habría presentado una discusión al interior del vehículo, en la que se presume le estaría terminando la relación, y fue cuando el hombre le disparó en varias oportunidades a ella, para luego acabar con su vida.

Según el comunicado oficial del Ejército Nacional, “de manera preliminar, se pudo establecer que estos hechos estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal”.

Además, indicaron que de inmediato “se dio aviso a la Policía Nacional y se realizaron las coordinaciones pertinentes con el fin de adelantar los actos urgentes y las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos".

La institución aseguró que activaron los protocolos institucionales para brindar acompañamiento y apoyo psicosocial para los seres queridos de los oficiales.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente este acontecimiento y envía un mensaje de solidaridad y condolencias a familiares y amigos”, agregó.