Avianca tomó decisión con los vuelos Bogotá - Caracas tras alerta de Estados Unidos de no sobrevolar Venezuela

Desde el pasado sábado 22 de noviembre, varias aerolíneas internacionales tomaron la decisión de suspender vuelos directos hacia Venezuela. La razón se debía a la alerta de seguridad aérea emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.

Avianca estaba entre las compañías aéreas que tomaron la recomendación. Sin embargo, este miércoles 26 de noviembre hizo público un comunicado refiriéndose a vuelos que tiene pendiente para el jueves 27 de noviembre de Bogotá a Caracas.

El escrito expresa:

“Los ajustes hechos en la operación de Avianca se dan a raíz a partir de la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos y a las recomendaciones de la autoridad aeronáutica colombiana de priorizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones”.

Avianca le hizo un llamado “urgente” a las mismas autoridades a que “clarifiquen oportunamente las recomendaciones y condiciones comunicadas”.

En ese sentido, la compañía colombiana tomó la decisión de reprogramar los vuelos del jueves 27 de noviembre para el próximo viernes 5 de diciembre, sin embargo también ofreció alternativas a sus clientes:

- Reprogramar el viaje: en la misma ruta, sin costo y sujeto a disponibilidad para volar hasta un año contando a partir de la fecha original del vuelo.

- Cambiar la ruta con origen/destino Cúcuta: sin costo adicional y sujeto a la disponibilidad.

- Solicitar reembolso de los trayectos sin utilizar.

¿Por qué la FAA de EE.UU. emitió esta alerta?

Lo que se ha podido conocer por medio del escrito emitido por esta organización, es que la alerta se debía a una “deteriorada situación de seguridad y un aumento de la actividad militar” en la región.

Esto está relacionado con el incremento de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe, que incluyen el despliegue de activos como los portaaviones USS Gerald R. Ford, como parte de una campaña contra el narcotráfico.