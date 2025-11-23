Avianca, Latam y otras aerolíneas cancelaron sus vuelos a Venezuela tras alerta de seguridad aérea dada por EE.UU.

En las últimas horas, varias aerolíneas internacionales anunciaron la suspensión de sus vuelos hacia Venezuela luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), de los Estados Unidos, emitiera una alerta de seguridad aérea.

Lea también: Como de película: a través del helicóptero Halcón capturan a dos ladrones que habían robado una camioneta

Lo que se ha podido conocer es que las aerolíneas que tomaron la decisión de no viajar a territorio venezolano, son Iberia (España), TAP (Portugal), Avianca (Colombia), Caribbean (Trinidad y Tobago), GOL (Brasil) y Latam (Chile).

La FAA recomendó a los vuelos tener “precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

Latam por medio de un comunicado señaló que por medidas preventivas la operación de los vuelos Bogotá-Caracas-Bogotá, serán canceladas el 23 y 24 de noviembre.

Por otro lado, medios venezolanos han asegurado que en el aeropuerto internacional de Maiquetía, otras aerolíneas como Copa Airlines, Rutaca, Laser, Turkish Airlines y Wingo mantienen sin problema sus vuelos programados para Bogotá, Ciudad de Panamá, La Habana (Cuba) y Santo Domingo (República Dominicana).

Avance militar de Estados Unidos hacia Venezuela

En los últimos meses, el Gobierno de Donald Trump intensificó operaciones en el mar Caribe, contra embarcaciones presuntamente vinculadas a narcotráfico que tenían como destino Estados Unidos.

No obstante el régimen de Nicolás Maduro ha expresado que el verdadero objetivo de estas operaciones militares, es derrocarlo e instaurar un nuevo gobierno con el objetivo de apoderarse de su petróleo y yacimientos de gas.